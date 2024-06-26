https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kremlinden-natodaki-gorev-degisikligi-hakkinda-degerlendirme-1085245915.html

Kremlin’den NATO’daki görev değişikliği hakkında değerlendirme

Kremlin’den NATO’daki görev değişikliği hakkında değerlendirme

Sputnik Türkiye

NATO’da görev süresi 1 Ekim'de sona erecek olan Jens Stoltenberg'in yerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yeni genel sekreter olarak onaylanmasını... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T13:39+0300

2024-06-26T13:39+0300

2024-06-26T13:39+0300

dünya

nato

rusya

kremlin

dmitriy peskov

mark rutte

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

abd

julian assange

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a5f90eb4d1b49e34d6fcf88d55c2ea20.jpg

Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO'nun Genel Sekreterliğine atanmasıyla ilgili değerlendirmesine, “İttifakın şu anda Rusya için düşman niteliği taşıdığı’ ifadesiyle başlarken, sözlerine şu şekilde devam etti:WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın serbest bırakılmasını da kısaca yorumlayan Peskov, mahkemedeki anlaşmada herkesin istediğini aldığını kaydederken, “Burada bir mahkeme anlaşmasından bahsediyoruz. Anladığım kadarıyla herkes istediğini aldı. Ekleyecek bir şey yok, yorum yapacak bir şey de yok” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/natonun-yeni-genel-sekreteri-rutteden-ilk-aciklama-sabirsizlikla-bekliyorum-1085243504.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, rusya, kremlin, dmitriy peskov, mark rutte, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd, julian assange