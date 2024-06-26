https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kremlinden-natodaki-gorev-degisikligi-hakkinda-degerlendirme-1085245915.html
Kremlin’den NATO’daki görev değişikliği hakkında değerlendirme
Kremlin’den NATO’daki görev değişikliği hakkında değerlendirme
Sputnik Türkiye
NATO’da görev süresi 1 Ekim'de sona erecek olan Jens Stoltenberg'in yerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yeni genel sekreter olarak onaylanmasını... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T13:39+0300
2024-06-26T13:39+0300
2024-06-26T13:39+0300
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nato
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kremlin
dmitriy peskov
mark rutte
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
abd
julian assange
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Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO'nun Genel Sekreterliğine atanmasıyla ilgili değerlendirmesine, “İttifakın şu anda Rusya için düşman niteliği taşıdığı’ ifadesiyle başlarken, sözlerine şu şekilde devam etti:WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın serbest bırakılmasını da kısaca yorumlayan Peskov, mahkemedeki anlaşmada herkesin istediğini aldığını kaydederken, “Burada bir mahkeme anlaşmasından bahsediyoruz. Anladığım kadarıyla herkes istediğini aldı. Ekleyecek bir şey yok, yorum yapacak bir şey de yok” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/natonun-yeni-genel-sekreteri-rutteden-ilk-aciklama-sabirsizlikla-bekliyorum-1085243504.html
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nato, rusya, kremlin, dmitriy peskov, mark rutte, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd, julian assange
nato, rusya, kremlin, dmitriy peskov, mark rutte, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd, julian assange
Kremlin’den NATO’daki görev değişikliği hakkında değerlendirme
NATO’da görev süresi 1 Ekim'de sona erecek olan Jens Stoltenberg'in yerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yeni genel sekreter olarak onaylanmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu seçimin ittifakın genel çizgisinde herhangi bir değişime neden olmayacağını vurguladı.
Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO'nun Genel Sekreterliğine atanmasıyla ilgili değerlendirmesine, “İttifakın şu anda Rusya için düşman niteliği taşıdığı’ ifadesiyle başlarken, sözlerine şu şekilde devam etti:
Bu seçimin, Kuzey Atlantik ittifakının genel çizgisinde herhangi bir şeyi değiştirmesi olası değildir. Bu ittifak şu anda, ayrı ayrı Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğrudan liderliği altındaki üye ülkeleriyle birlikte Rusya Federasyonu'nu stratejik olarak yenilgiye uğratmak amacıyla çalışmaktadır. Şu anda bizim için düşman olan bir ittifaktır.
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın serbest bırakılmasını da kısaca yorumlayan Peskov, mahkemedeki anlaşmada herkesin istediğini aldığını kaydederken, “Burada bir mahkeme anlaşmasından bahsediyoruz. Anladığım kadarıyla herkes istediğini aldı. Ekleyecek bir şey yok, yorum yapacak bir şey de yok” ifadelerini kullandı.