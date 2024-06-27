https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/pakistan-yaniyor-6-gunde-600e-yakin-can-kaybi-1085285073.html
Pakistan yanıyor: 6 günde 600'e yakın can kaybı
Pakistan yanıyor: 6 günde 600'e yakın can kaybı
Sputnik Türkiye
Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yüksek nemin de sıcaklığı 49 dereceye yükseltmesiyle yaşanan... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T11:49+0300
2024-06-27T11:49+0300
2024-06-27T11:49+0300
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Karaçi kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti.Ambulans servisi Edhi’den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği, ancak son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12’sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" diye konuştu.Pakistan’da aşırı sıcaklar hafta sonu etkili olmaya başlarken, serinleme merkezleri ve kamplar kurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kutsal-topraklardaki-hac-ibadeti-sirasinda-vefat-edenlerin-sayisi-bin-300u-asti-1085155738.html
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pakistan, hindistan, aşırı sıcaklar, iklim, güneş, can kaybı
pakistan, hindistan, aşırı sıcaklar, iklim, güneş, can kaybı
Pakistan yanıyor: 6 günde 600'e yakın can kaybı
Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yüksek nemin de sıcaklığı 49 dereceye yükseltmesiyle yaşanan can kaybı giderek artıyor.
Karaçi kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti.
Ambulans servisi Edhi’den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği, ancak son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.
Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12’sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" diye konuştu.
Pakistan’da aşırı sıcaklar hafta sonu etkili olmaya başlarken, serinleme merkezleri ve kamplar kurulmuştu.