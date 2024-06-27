https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/modern-ab-hukuk-sistemi-orta-cagdaki-orman-kanununa-benziyor-1085303382.html
‘Modern AB hukuk sistemi Orta Çağ’daki orman yasalarını andırıyor’
‘Modern AB hukuk sistemi Orta Çağ’daki orman yasalarını andırıyor’
Sputnik Türkiye
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, modern AB hukuk sistemini Orta Çağ’daki orman yasalarını andırdığını belirtti. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T21:00+0300
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12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, modern AB hukuk sisteminin Orta Çağ’daki orman yasalarına benzediğini söyledi.Kneissl, "Günümüzün uluslarüstü AB alanında var olan bu kararnameler, yönetmelikler yığını, bana biraz hukukun kanunlaştırılmasından önceki 15.-16. yüzyılları (Orta Çağ'ı) hatırlatıyor. Bir ormana benziyor, bildiğimiz şekliyle bir bahçe olmak istiyor, ama daha çok bir ormana benziyor, burada hangi normun şu anda hangi yere uygulanabileceğini gerçekten belirlemeniz gerekiyor” dedi.Kneissl, 2022 yazında, sürekli tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiğini belirterek, "Bizim bildiğimiz Avrupa’yı, sizler, burada bulunan herkes tanımış ve sevmiş olabilir. Ben kendi Avrupa'ma aşıktım. Ona minnettardım ama hiçbir zaman gurur duymadım çünkü o Avrupa için savaşmadım. Ama, ne yazık ki o Avrupa artık yok” ifadelerini kullandı.Kneissl, 2017'den 2019'a kadar Avusturya Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/medvedev-bati-ukraynadaki-catismaya-katilimindan-hukuki-olarak-sorumlu-olmali-1085299273.html
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karin kneissl, avusturya, avrupa, st. petersburg, forum, hukuk, kanun, orta çağ, orman
‘Modern AB hukuk sistemi Orta Çağ’daki orman yasalarını andırıyor’
21:00 27.06.2024 (güncellendi: 21:01 27.06.2024)
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, modern AB hukuk sistemini Orta Çağ’daki orman yasalarını andırdığını belirtti.
12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, modern AB hukuk sisteminin Orta Çağ’daki orman yasalarına benzediğini söyledi.
Kneissl, "Günümüzün uluslarüstü AB alanında var olan bu kararnameler, yönetmelikler yığını, bana biraz hukukun kanunlaştırılmasından önceki 15.-16. yüzyılları (Orta Çağ'ı) hatırlatıyor. Bir ormana benziyor, bildiğimiz şekliyle bir bahçe olmak istiyor, ama daha çok bir ormana benziyor, burada hangi normun şu anda hangi yere uygulanabileceğini gerçekten belirlemeniz gerekiyor” dedi.
Kneissl, 2022 yazında, sürekli tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiğini belirterek, "Bizim bildiğimiz Avrupa’yı, sizler, burada bulunan herkes tanımış ve sevmiş olabilir. Ben kendi Avrupa'ma aşıktım. Ona minnettardım ama hiçbir zaman gurur duymadım çünkü o Avrupa için savaşmadım. Ama, ne yazık ki o Avrupa artık yok” ifadelerini kullandı.
Kneissl, 2017'den 2019'a kadar Avusturya Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.