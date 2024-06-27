https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/milli-maci-izlerken-parmagi-koptu-1085275883.html

Milli maçı izlerken parmağı koptu

Milli maçı izlerken parmağı koptu

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta milli maçı izlemeye çalışan 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı koptu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T07:15+0300

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2024-06-27T07:15+0300

türkiye

parmak

zonguldak

milli takım

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Zonguldak merkezinde bulunan sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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