https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/milli-maci-izlerken-parmagi-koptu-1085275883.html
Milli maçı izlerken parmağı koptu
Milli maçı izlerken parmağı koptu
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta milli maçı izlemeye çalışan 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı koptu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T07:15+0300
2024-06-27T07:15+0300
2024-06-27T07:15+0300
türkiye
parmak
zonguldak
milli takım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085275725_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6e880acd6180a3c520385e3d361c4e5b.jpg
Zonguldak merkezinde bulunan sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/a-milli-takimda-hakan-calhanoglu-ve-samet-akaydindan-kotu-haber-1085274990.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085275725_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a0a0d1959e4709fd6d54eea7d4cc3d72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
parmak, zonguldak, milli takım
parmak, zonguldak, milli takım
Milli maçı izlerken parmağı koptu
Zonguldak'ta milli maçı izlemeye çalışan 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı koptu.
Zonguldak merkezinde bulunan sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek merdivenlere piknik sandalyesini koydu.
Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.
İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.
Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.