https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/a-milli-takimda-hakan-calhanoglu-ve-samet-akaydindan-kotu-haber-1085274990.html

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'dan kötü haber

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'dan kötü haber

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'da Çekya karşısında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, cezalı duruma düştü. Ay-yıldızlıların son 16 turunda Avusturya ile... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T06:57+0300

2024-06-27T06:57+0300

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türkiye a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

hakan çalhanoğlu

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EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının 66. dakikasında ay-yıldızlıların kalesinde gördüğü gol sonrası hakeme faul itirazında bulundu. Hakme itirazları sonrası Hakan Çalhanoğlu'na sarı kart gösterdi. Samet Akaydın ise 85. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın Avusturya maçında yokHakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, A Milli Takım'ın son 16 turunda Avusturya'ya karşı oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/euro-2024te-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1085272742.html

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a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, hakan çalhanoğlu, samet akaydin