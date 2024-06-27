https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/milli-egitim-bakanligi-bakan-tekinin-il-mudurunden-torpil-istedigine-iliskin-iddiaya-yanit-verdi-1085296525.html
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Tekin'in 'il müdüründen torpil istediğine' ilişkin iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Tekin'in 'il müdüründen torpil istediğine' ilişkin iddiaya yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir televizyon kanalında yayımlanan, Bakan Yusuf Tekin'in, 'Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediğine'... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T17:18+0300
2024-06-27T17:18+0300
2024-06-27T17:18+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
torpil
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "Milli Eğitim Bakanı, il milli eğitim müdürüne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin' diye sordu" ve "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istedi" iddialarının yer aldığı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı.Haberin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-sektor-ogretmenlerine-dair-aciklama-sorunlarini-cozecegiz-1085243422.html
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meb, milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, torpil
meb, milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, torpil
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Tekin'in 'il müdüründen torpil istediğine' ilişkin iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir televizyon kanalında yayımlanan, Bakan Yusuf Tekin'in, 'Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediğine' ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "Milli Eğitim Bakanı, il milli eğitim müdürüne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin' diye sordu" ve "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istedi" iddialarının yer aldığı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı.
Haberin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada şu cümleler yer aldı:
Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakan'ımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır. Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir. Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakan'ımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır. Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önem arz etmektedir."