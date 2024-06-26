https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-sektor-ogretmenlerine-dair-aciklama-sorunlarini-cozecegiz-1085243422.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel sektör öğretmenlerine dair açıklama: 'Sorunlarını çözeceğiz'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel sektör öğretmenlerine dair açıklama: 'Sorunlarını çözeceğiz'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, özel sektör öğretmenleri sorusuna ilişkin ''Gerekli müzakereleri yapıyoruz... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T12:52+0300
2024-06-26T12:52+0300
2024-06-26T12:52+0300
türkiye
yusuf tekin
özel sektör
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
özel okul
özel okullar
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.Bakan Tekin, özel sektör öğretmenleri konusuna dair şu açıklamalarda bulundu: ''Biz onların problemlerini çözmek için tarafların her iki tarafıyla da gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunlarını da çözeceğiz. Çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. Sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyoruz''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/erdogan-ermenistanin-filistini-tanima-kararindan-memnuniyet-duyuyoruz-1085240769.html
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yusuf tekin, özel sektör, milli eğitim bakanlığı, öğretmen, özel okul, özel okullar
yusuf tekin, özel sektör, milli eğitim bakanlığı, öğretmen, özel okul, özel okullar
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel sektör öğretmenlerine dair açıklama: 'Sorunlarını çözeceğiz'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, özel sektör öğretmenleri sorusuna ilişkin ''Gerekli müzakereleri yapıyoruz, sorunlarını çözeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bakan Tekin, özel sektör öğretmenleri konusuna dair şu açıklamalarda bulundu:
''Biz onların problemlerini çözmek için tarafların her iki tarafıyla da gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunlarını da çözeceğiz. Çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. Sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyoruz''