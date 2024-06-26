https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-sektor-ogretmenlerine-dair-aciklama-sorunlarini-cozecegiz-1085243422.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel sektör öğretmenlerine dair açıklama: 'Sorunlarını çözeceğiz'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel sektör öğretmenlerine dair açıklama: 'Sorunlarını çözeceğiz'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, özel sektör öğretmenleri sorusuna ilişkin ''Gerekli müzakereleri yapıyoruz... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T12:52+0300

2024-06-26T12:52+0300

2024-06-26T12:52+0300

türkiye

yusuf tekin

özel sektör

milli eğitim bakanlığı

öğretmen

özel okul

özel okullar

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.Bakan Tekin, özel sektör öğretmenleri konusuna dair şu açıklamalarda bulundu: ''Biz onların problemlerini çözmek için tarafların her iki tarafıyla da gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunlarını da çözeceğiz. Çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. Sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyoruz''

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Sputnik Türkiye

yusuf tekin, özel sektör, milli eğitim bakanlığı, öğretmen, özel okul, özel okullar