https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/kosova-basbakani-kurti-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-gorusmeyi-reddetti-1085279714.html

Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmeyi reddetti

Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmeyi reddetti

Sputnik Türkiye

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belçika'da Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda gerçekleştirilen Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı kapsamındaki üçlü görüşmede... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T09:32+0300

2024-06-27T09:32+0300

2024-06-27T09:32+0300

dünya

aleksandr vucic

albin kurti

kosova

sırbistan

belgrad

priştine

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dd8bb40ed040c2fd922855b636bcd3b6.jpg

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelere, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak da katıldı.Kosova Başbakanı Kurti, Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı'nda kapsamındaki üçlü görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya gelmeyi reddetti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, “Kurti ile olacak diğer toplantının yapılmadığını sizlere duyurmak isterim. Kurti, benimle görüşmek istemedi ya da görüşmeye cesaret edemedi. Nedenini kendisine sorun. Sebebini Avrupalı yetkililerden duyacağınızı düşünüyorum. Toplantı yapılmadı” dedi.Muhabirlerin toplantının niçin yapılmadığı ve problemin ne olduğu yönündeki sorusuna Vucic, “Hiç. Adam beni görmek istemedi” diye cevap verdi. Toplantıya üç defa geri döndüğünü ifade eden Vucic, Borrell ve Lajcak'ın kendisine Kurti'nin kendisiyle görüşmeye hazır olmadığını ilettiklerini ve diyaloğun baş müzakereciler üzerinden devam edeceğini bildirdiklerini ifade etti. Sırp lider, “Benimle görüşmek istemedi mi yoksa buna cesaret mi edemedi bilmiyorum. Belki de beni çok iğrenç buluyor Geçtiğimiz hafta Lajcak ile görüştüğüm gibi Borrell ile zaten kendim de görüşebilirdim. Bu kadar uzun yol gitmeme gerek kalmazdı" dedi. Borrell ile Kosova'daki durumu görüştüklerini söyleyen Vucic, “Görüşmenin devam etmesini bekliyorum, yapılması gereken çok iş var” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/polonya-ve-baltik-ulkelerinden-abye-700-kmlik-savunma-hatti-olusturma-cagrisi-1085278806.html

kosova

sırbistan

belgrad

priştine

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr vucic, albin kurti, kosova, sırbistan, belgrad, priştine