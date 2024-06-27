Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmeyi reddetti
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belçika'da Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda gerçekleştirilen Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı kapsamındaki üçlü görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya gelmeyi reddetti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Kurti benimle görüşmek istemedi" dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelere, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak da katıldı.
Kosova Başbakanı Kurti, Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı'nda kapsamındaki üçlü görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya gelmeyi reddetti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, “Kurti ile olacak diğer toplantının yapılmadığını sizlere duyurmak isterim. Kurti, benimle görüşmek istemedi ya da görüşmeye cesaret edemedi. Nedenini kendisine sorun. Sebebini Avrupalı yetkililerden duyacağınızı düşünüyorum. Toplantı yapılmadı” dedi.
Muhabirlerin toplantının niçin yapılmadığı ve problemin ne olduğu yönündeki sorusuna Vucic, “Hiç. Adam beni görmek istemedi” diye cevap verdi. Toplantıya üç defa geri döndüğünü ifade eden Vucic, Borrell ve Lajcak'ın kendisine Kurti'nin kendisiyle görüşmeye hazır olmadığını ilettiklerini ve diyaloğun baş müzakereciler üzerinden devam edeceğini bildirdiklerini ifade etti. Sırp lider, “Benimle görüşmek istemedi mi yoksa buna cesaret mi edemedi bilmiyorum. Belki de beni çok iğrenç buluyor Geçtiğimiz hafta Lajcak ile görüştüğüm gibi Borrell ile zaten kendim de görüşebilirdim. Bu kadar uzun yol gitmeme gerek kalmazdı" dedi. Borrell ile Kosova'daki durumu görüştüklerini söyleyen Vucic, “Görüşmenin devam etmesini bekliyorum, yapılması gereken çok iş var” dedi.
Görüşmelere, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak da katıldı.
Kosova Başbakanı Kurti, Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı'nda kapsamındaki üçlü görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya gelmeyi reddetti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, “Kurti ile olacak diğer toplantının yapılmadığını sizlere duyurmak isterim. Kurti, benimle görüşmek istemedi ya da görüşmeye cesaret edemedi. Nedenini kendisine sorun. Sebebini Avrupalı yetkililerden duyacağınızı düşünüyorum. Toplantı yapılmadı” dedi.
Muhabirlerin toplantının niçin yapılmadığı ve problemin ne olduğu yönündeki sorusuna Vucic, “Hiç. Adam beni görmek istemedi” diye cevap verdi. Toplantıya üç defa geri döndüğünü ifade eden Vucic, Borrell ve Lajcak'ın kendisine Kurti'nin kendisiyle görüşmeye hazır olmadığını ilettiklerini ve diyaloğun baş müzakereciler üzerinden devam edeceğini bildirdiklerini ifade etti. Sırp lider, “Benimle görüşmek istemedi mi yoksa buna cesaret mi edemedi bilmiyorum. Belki de beni çok iğrenç buluyor Geçtiğimiz hafta Lajcak ile görüştüğüm gibi Borrell ile zaten kendim de görüşebilirdim. Bu kadar uzun yol gitmeme gerek kalmazdı" dedi. Borrell ile Kosova'daki durumu görüştüklerini söyleyen Vucic, “Görüşmenin devam etmesini bekliyorum, yapılması gereken çok iş var” dedi.