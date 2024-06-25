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İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı: Sandalye sayısı düşecek
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı: Sandalye sayısı düşecek
Sputnik Türkiye
İYİ Parti’nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın partisinden istifa kararı aldı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T10:12+0300
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa sürecine yeni bir isim daha katıldı.Partinin kurucuları arasında yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa kararı aldı.NTV'nin haberine göre; Koray Aydın’ın istifa kararını perşembe günü sosyal medyadan kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.Söz konusu görüşmeye Genel Merkez’in kayıtsız kalması ve tavır koymamasının Koray Aydın’ın bu kararı almasında etkili olduğu öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, istifa kararı alan Koray Aydın yeni bir parti kurmayacak.Son günlerde ortaya atılan iddiaların aksine bir partiye katılması da beklenmiyor.İstifasının ardından Koray Aydın’ın bağımsız bir şekilde hareket edeceği öğrenildi.Koray Aydın’ın bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceği de iddia edilmişti.Koray Aydın cephesinden alınan bilgilere göre, bu iki isimle de herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.Aydın’ın ardından İYİ Parti teşkilatından bazı isimlerin de istifa kararı alabileceği belirtiliyor.Ancak bu isimler arasında herhangi bir milletvekilinin yer alması beklenmiyor.Aydın’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 34’e gerileyecek.
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koray aydın, iyi parti, meral akşener, son dakika, recep tayyip erdoğan
koray aydın, iyi parti, meral akşener, son dakika, recep tayyip erdoğan

İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı: Sandalye sayısı düşecek

10:12 25.06.2024
© AAİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti’nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın partisinden istifa kararı aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa sürecine yeni bir isim daha katıldı.
Partinin kurucuları arasında yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa kararı aldı.
NTV'nin haberine göre; Koray Aydın’ın istifa kararını perşembe günü sosyal medyadan kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.
Söz konusu görüşmeye Genel Merkez’in kayıtsız kalması ve tavır koymamasının Koray Aydın’ın bu kararı almasında etkili olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, istifa kararı alan Koray Aydın yeni bir parti kurmayacak.
Son günlerde ortaya atılan iddiaların aksine bir partiye katılması da beklenmiyor.
İstifasının ardından Koray Aydın’ın bağımsız bir şekilde hareket edeceği öğrenildi.
Koray Aydın’ın bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceği de iddia edilmişti.
Koray Aydın cephesinden alınan bilgilere göre, bu iki isimle de herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.
Aydın’ın ardından İYİ Parti teşkilatından bazı isimlerin de istifa kararı alabileceği belirtiliyor.
Ancak bu isimler arasında herhangi bir milletvekilinin yer alması beklenmiyor.
Aydın’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 34’e gerileyecek.
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