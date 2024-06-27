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Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti
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'Kargocu evimi soydu' demişti, gerçek başka çıktı: Kredi kartı borcu için yalan söylemiş
'Kargocu evimi soydu' demişti, gerçek başka çıktı: Kredi kartı borcu için yalan söylemiş
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde darp edildiğini ve maskeli hırsızın kendisini 1.5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek altınların yerini öğrenip çaldığını... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T15:58+0300
2024-06-27T15:58+0300
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borç
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Genç kadın, hırsızlık olayı yaşanmadığını ve 20 bin TL'lik kredi kartı borcu nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti.Dün Şelale Mahallesi 3532. Sokak'ta bulunan bir ikamette darp ve hırsızlık olayı ihbarı üzerine adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kargocu olarak kapıyı çalan kişi tarafından darp edildiğini söyleyen Ayşe D. isimli kadını tedavi için hastaneye götürmüştü. Genç kadın, evde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darp etmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını belirmişti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken, kadının tarifine uyan bir kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirlendi. Genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette gerçeği itiraf etti. Ayşe D.'nin olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi. Genç kadın hakkında adli işlem yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/gulen-adam-filmi-gercek-oldu-surekli-guldugu-icin-cenazelere-gidemiyor-1085293213.html
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antalya, kredi kartı, borç, yalan, iftira

'Kargocu evimi soydu' demişti, gerçek başka çıktı: Kredi kartı borcu için yalan söylemiş

15:58 27.06.2024
© İHA / ARİF KAPLAN-AW235197Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde darp edildiğini ve maskeli hırsızın kendisini 1.5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek altınların yerini öğrenip çaldığını iddia eden kadının tarifine uyan kimseye rastlamayan polis, gerçeği ortaya çıkardı. Genç kadın, hırsızlık olayı yaşanmadığını ve 20 bin TL'lik kredi kartı borcu nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde darp edildiğini ve maskeli hırsızın kendisini 1.5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek altınların yerini öğrenip çaldığını iddia eden kadının tarifine uyan kimseye rastlamayan polis, gerçeği ortaya çıkardı. Genç kadın, hırsızlık olayı yaşanmadığını ve 20 bin TL'lik kredi kartı borcu nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© İHA / ARİF KAPLAN-AW235197
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde darp edildiğini ve maskeli hırsızın kendisini 1.5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek altınların yerini öğrenip çaldığını iddia eden kadının tarifine uyan kimseye rastlamayan polis, gerçeği ortaya çıkardı.
Genç kadın, hırsızlık olayı yaşanmadığını ve 20 bin TL'lik kredi kartı borcu nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti.
Dün Şelale Mahallesi 3532. Sokak'ta bulunan bir ikamette darp ve hırsızlık olayı ihbarı üzerine adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kargocu olarak kapıyı çalan kişi tarafından darp edildiğini söyleyen Ayşe D. isimli kadını tedavi için hastaneye götürmüştü.
Genç kadın, evde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darp etmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını belirmişti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken, kadının tarifine uyan bir kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirlendi. Genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette gerçeği itiraf etti.
Ayşe D.'nin olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi.
Genç kadın hakkında adli işlem yapıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın Gülen Adam filmi gerçek oldu. Lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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