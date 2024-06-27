https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/gulen-adam-filmi-gercek-oldu-surekli-guldugu-icin-cenazelere-gidemiyor-1085293213.html

'Gülen Adam' filmi gerçek oldu: Sürekli güldüğü için cenazelere gidemiyor

'Gülen Adam' filmi gerçek oldu: Sürekli güldüğü için cenazelere gidemiyor

Sputnik Türkiye

Lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi. Söz konusu bu olay Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu" şeklinde... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T15:41+0300

2024-06-27T15:41+0300

2024-06-27T15:41+0300

yaşam

türkiye

gülen adam

kemal sunal

adana

cenaze

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Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı 'Gülen Adam' filmi Kozan'da gerçek oldu. Evli, iki çocuk babası lastik tamircisi Ali Tutar (42) tıpkı Kemal Sunal filmindeki karakter gibi sürekli gülüyor. İlçede 'Gülen Ali' olarak tanınan esnafın bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor. Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, "Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.

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türkiye, gülen adam, kemal sunal, adana, cenaze