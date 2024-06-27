https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/hakan-calhanoglunun-golu-2024-avrupa-sampiyonasinda-aday-1085298594.html
Hakan Çalhanoğlu'nun golü EURO 2024'de aday
Hakan Çalhanoğlu'nun golü EURO 2024'de aday
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'de 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' için aday gösterildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T18:32+0300
2024-06-27T18:32+0300
2024-06-27T18:32+0300
hakan çalhanoğlu
spor
euro 2024
gol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ced74fe5ff60fa0d99d331f06c16de67.jpg
Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' için oylanacak.UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı Çekya mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi.Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, Avusturya'ya 3-2 kaybeden Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya adına fileleri havalandıran Mattia Zaccagni de adaylar arasında yer aldı.Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/arda-guler-ve-mert-muldur-ilk-maclarin-en-iyi-golu-kategorisinde-aday-gosterildi-1084993955.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_12394657fa4b9ac924e7d01fd84a63a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan çalhanoğlu gol, hakan çalhanoğlu çekya, hakan çalhanoğlu euro 2024,
hakan çalhanoğlu gol, hakan çalhanoğlu çekya, hakan çalhanoğlu euro 2024,
Hakan Çalhanoğlu'nun golü EURO 2024'de aday
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'de 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' için aday gösterildi.
Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' için oylanacak.
UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı Çekya mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi.
Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, Avusturya'ya 3-2 kaybeden Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya adına fileleri havalandıran Mattia Zaccagni de adaylar arasında yer aldı.
Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü