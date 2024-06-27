https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/hakan-calhanoglunun-golu-2024-avrupa-sampiyonasinda-aday-1085298594.html

Hakan Çalhanoğlu'nun golü EURO 2024'de aday

Hakan Çalhanoğlu'nun golü EURO 2024'de aday

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'de 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' için aday gösterildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T18:32+0300

2024-06-27T18:32+0300

2024-06-27T18:32+0300

hakan çalhanoğlu

spor

euro 2024

gol

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Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' için oylanacak.UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı Çekya mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, 'üçüncü grup maçlarının en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi.Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, Avusturya'ya 3-2 kaybeden Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya adına fileleri havalandıran Mattia Zaccagni de adaylar arasında yer aldı.Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/arda-guler-ve-mert-muldur-ilk-maclarin-en-iyi-golu-kategorisinde-aday-gosterildi-1084993955.html

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