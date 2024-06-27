https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/gokceada-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-kritik-uyari-gerilim-suruyor-bekliyoruz-1085277552.html
Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: 'Gerilim sürüyor, bekliyoruz'
Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: 'Gerilim sürüyor, bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T08:32+0300
2024-06-27T08:32+0300
2024-06-27T09:08+0300
türkiye
deprem
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marmara depremi
kuzey anadolu
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Naci Görür: Bölgede gerilim devam ediyorPaniğe neden olan depremle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Naci Görür, Marmara depremini işaret etti.Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ege-aciklarinda-44-buyuklugunde-deprem-1085268745.html
türkiye
gökçeada
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deprem, gökçeada, naci görür, deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf)
Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: 'Gerilim sürüyor, bekliyoruz'
08:32 27.06.2024 (güncellendi: 09:08 27.06.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, açıklama yaptı. Görür, Marmara depremini işaret ederek, “Bekliyoruz” dedi.
Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Naci Görür: Bölgede gerilim devam ediyor
Paniğe neden olan depremle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Naci Görür, Marmara depremini işaret etti.
Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:
"Ege Denizi’nde 4,4 büyüklükte sıg bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"