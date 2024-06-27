https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/gokceada-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-kritik-uyari-gerilim-suruyor-bekliyoruz-1085277552.html

Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: 'Gerilim sürüyor, bekliyoruz'

Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: 'Gerilim sürüyor, bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T08:32+0300

2024-06-27T08:32+0300

2024-06-27T09:08+0300

türkiye

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naci görür

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marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Naci Görür: Bölgede gerilim devam ediyorPaniğe neden olan depremle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Naci Görür, Marmara depremini işaret etti.Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ege-aciklarinda-44-buyuklugunde-deprem-1085268745.html

türkiye

gökçeada

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marmara bölgesi

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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