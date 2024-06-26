https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ege-aciklarinda-44-buyuklugunde-deprem-1085268745.html
Ege açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Ege açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T23:12+0300
2024-06-26T23:12+0300
2024-06-26T23:16+0300
ege
ege
ege bölgesi
ege denizi
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103686/08/1036860872_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_bcc2db37d38f2bc888400a48a5eeada6.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bingolde-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1085232036.html
ege
ege bölgesi
ege denizi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103686/08/1036860872_138:0:1063:694_1920x0_80_0_0_e1d8b52c161c0ffd21ea133e29457539.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ege, ege, ege bölgesi, ege denizi
ege, ege, ege bölgesi, ege denizi
Ege açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
23:12 26.06.2024 (güncellendi: 23:16 26.06.2024)
Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.