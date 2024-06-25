https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fenerbahcede-jose-mourinho-yonetiminde-ilk-antrenman-1085186991.html
Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenman
Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenman
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T02:56+0300
2024-06-25T02:56+0300
2024-06-25T02:56+0300
spor
düzce
fenerbahçe
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Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı.Öğle saatlerinde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli futbolcular, burada bir süre dinlendikten sonra kampın ilk idmanına çıktı.Mourinho'nun takımın başında çıktığı ilk çalışmada basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.Bu arada, sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/euro-2024te-b-grubu-tamamlandi-italya-908de-son-16-biletini-kapti-grupta-lider-ispanya--1085184323.html
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düzce, fenerbahçe
Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenman
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptı.
Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Öğle saatlerinde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli futbolcular, burada bir süre dinlendikten sonra kampın ilk idmanına çıktı.
Mourinho'nun takımın başında çıktığı ilk çalışmada basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.
Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Bu arada, sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.