https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fenerbahcede-jose-mourinho-yonetiminde-ilk-antrenman-1085186991.html

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenman

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenman

Sputnik Türkiye

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T02:56+0300

2024-06-25T02:56+0300

2024-06-25T02:56+0300

spor

düzce

fenerbahçe

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Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı.Öğle saatlerinde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli futbolcular, burada bir süre dinlendikten sonra kampın ilk idmanına çıktı.Mourinho'nun takımın başında çıktığı ilk çalışmada basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.Bu arada, sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.

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