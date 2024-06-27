https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/fenerbahce-petrol-ofisi-10-isimle-yollarini-ayirdi-1085300669.html

Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yola devam etmeyeceğini duyurdu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T19:57+0300

2024-06-27T19:57+0300

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 10 isimle yollarını ayırdı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yolların ayrıldığı belirtildi.Fenerbahçe, takımdan ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.Sarı-lacivertli ekipten ayrılan isimlerden Meryem Cennet Çal, Beşiktaş United Payment ile anlaşmaya vardı.

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