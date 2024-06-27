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Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı
Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yola devam etmeyeceğini duyurdu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 10 isimle yollarını ayırdı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yolların ayrıldığı belirtildi.Fenerbahçe, takımdan ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.Sarı-lacivertli ekipten ayrılan isimlerden Meryem Cennet Çal, Beşiktaş United Payment ile anlaşmaya vardı.
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fenerbahçe kadın futbol takımı, fenerbahçe 10 futbolcu ayrıldı, ilayda civelek, fatma kara, gülbin hız, anne elisabeth bailey, zote nina kpaho, ecem cumert, meryem cennet çal, haley lanier berg, olga sevcova, zenatha coleman, fenerbahçe futbolcu ayrılığı, fenerbahçe kadın futbol transferleri, fenerbahçe kadın futbol haberleri, fenerbahçe kadın futbol takımı güncel haberler, fenerbahçe kadın futbolcu değişiklikleri, meryem cennet çal beşiktaş united payment, fenerbahçe ayrılan futbolcular, fenerbahçe kadın futbol takımında kimler ayrıldı, fenerbahçe kadın futbol transfer haberleri, fenerbahçe kadın futbol takımı transfer listesi, fenerbahçe kadın futbol kadro değişiklikleri, fenerbahçe futbolcu teşekkür, fenerbahçe kadın futbol açıklamaları, fenerbahçe kadın futbol duyuruları, kadın futbol transferleri, beşiktaş united payment transferleri, fenerbahçe kadın futbol takımında son durum, fenerbahçe kadın futbol transfer sezonu, fenerbahçe kadın futbol takımı gelişmeleri, fenerbahçe futbolcu ayrılık sebepleri, fenerbahçe kadın futbol takımından ayrılanlar, kadın futbol lig transfer haberleri, fenerbahçe kadın futbol gelecek planları, fenerbahçe kadın futbol kadrosu, fenerbahçe kadın futbol takımı transfer politikası, fenerbahçe kadın futbol transfer stratejileri, kadın futbol transfer dönemi, kadın futbol takım değişiklikleri, kadın futbol lig transferleri,
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Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı

19:57 27.06.2024 (güncellendi: 20:06 27.06.2024)
© X/FenerbahçeHaley Berg
Haley Berg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© X/Fenerbahçe
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yola devam etmeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 10 isimle yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, takımdan ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.
Sarı-lacivertli ekipten ayrılan isimlerden Meryem Cennet Çal, Beşiktaş United Payment ile anlaşmaya vardı.
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