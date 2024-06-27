https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/fenerbahce-petrol-ofisi-10-isimle-yollarini-ayirdi-1085300669.html
Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı
Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yola devam etmeyeceğini duyurdu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T19:57+0300
2024-06-27T19:57+0300
2024-06-27T20:06+0300
spor
fenerbahçe
futbol
futbolcu
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 10 isimle yollarını ayırdı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yolların ayrıldığı belirtildi.Fenerbahçe, takımdan ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.Sarı-lacivertli ekipten ayrılan isimlerden Meryem Cennet Çal, Beşiktaş United Payment ile anlaşmaya vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/fenerbahceye-super-ligden-sol-bek-3-yillik-anlasmaya-varildi-1085081066.html
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Fenerbahçe Petrol Ofisi 10 isimle yollarını ayırdı
19:57 27.06.2024 (güncellendi: 20:06 27.06.2024)
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yola devam etmeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 10 isimle yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, takımdan ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.
Sarı-lacivertli ekipten ayrılan isimlerden Meryem Cennet Çal, Beşiktaş United Payment ile anlaşmaya vardı.