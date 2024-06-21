https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/fenerbahceye-super-ligden-sol-bek-3-yillik-anlasmaya-varildi-1085081066.html

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sol bek: 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sol bek: 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T14:06+0300

2024-06-21T14:06+0300

2024-06-21T14:06+0300

spor

fenerbahçe

sol bek

anlaşma

transfer

fatih karagümrük

fatih karagümrük spor

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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini yaptı.Sarı-lacivertiler, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Mercan ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

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fenerbahçe, sol bek, anlaşma, transfer, fatih karagümrük, fatih karagümrük spor