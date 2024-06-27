https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/fener-rum-patrikhanesi-ukrayna-baris-zirvesi-ortak-bildirisinden-cikarildi-1085283493.html

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Fener Rum Patrikhanesi, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi sonrası kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiriden çıkarıldı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T11:05+0300

2024-06-27T11:05+0300

2024-06-27T11:05+0300

ukrayna krizi

fener rum patrikhanesi

dışişleri bakanlığı

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Patrikhane, zirveden günler sonra eklendiği Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden, Türkiye'nin tepki göstermesi sonucu çıkarıldı.Türkiye'nin ortak bildiriye eklendiği anda listede yer almayan Fener Rum Patrikhanesi, listeye toplantının bitiminden günler sonra eklenmişti.Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi üzerine İsviçre ve Ukrayna makamları, yeni bir liste yayımlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin ismini listeden çıkardı.Ayrıca 16 Haziran'da gıda güvenliği konulu panele moderatörlük yapması beklenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de davet edildiğini öğrenmesi üzerine ana oturumdaki konuşmasının ardından diğer faaliyetlere katılmadan Türkiye'ye geri dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/isvicredeki-zirvede-patrikhane-krizi-turkiye-derhal-tepki-gosterdi-1085248459.html

fener rum patrikhanesi

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fener rum patrikhanesi, dışişleri bakanlığı