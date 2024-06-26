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İsviçre'deki zirvede Patrikhane krizi: Türkiye derhal tepki gösterdi
İsviçre'deki zirvede Patrikhane krizi: Türkiye derhal tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Diplomatik bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre'deki zirvenin organizatörlerini Fener Rum Patrikhanesi'ni bildiriyi imzalayanlar... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T14:52+0300
2024-06-26T14:52+0300
2024-06-26T14:55+0300
politika
türkiye
dışişleri
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hakan fidan
fener rum patriği bartholomeos
fener rum patrikhanesi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre'deki Ukrayna zirvesinin organizatörlerinden ortak bildiriyi imzalayanlar arasında Fener Rum Patrikhanesi'nin de bulunması konusunda bir açıklama talep ettiğini dile getirmişti.Sputnik'e konuşan kaynak, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi: Kaynak tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin zirveye katılımla ilgili tüm düşüncelerini zirve öncesinde ve sırasında organizatörlere ilettiği ifade edilirken, 'Türkiye'nin düşünceleri dikkate alınmadığında Ankara'nın derhal tepki gösterdiği' vurgulandı.Fidan oturumdaki konuşması sonrası hemen ayrıldıİsviçre'deki zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gıda güvenliği konulu panele Kenya Dışişleri Bakanı ile beraber moderatörlük yapması beklenirken toplantıdan bir gün önce İsrail ve GKRY’nin de davet edildiği öğrenmesinin ardından Zirve’nin ana oturumunda konuştuktan hemen sonra toplantı salonundan ayrıldığı aktarıldı. Kendisinden sonra söz alan konuşmacıları dinlemediği ve o akşam yapılan diğer faaliyetlere de katılmadığı belirtilen Bakan Fidan'ın Pazar günü eş moderatörlüğünü yapacağı panele iştirak etmekten de vazgeçtiği ve hemen Türkiye’ye döndüğü ifade edildi.
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türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, öncü keçeli
İsviçre'deki zirvede Patrikhane krizi: Türkiye derhal tepki gösterdi
14:52 26.06.2024 (güncellendi: 14:55 26.06.2024)
Diplomatik bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre'deki zirvenin organizatörlerini Fener Rum Patrikhanesi'ni bildiriyi imzalayanlar listesinden çıkarmaya zorladığını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre'deki Ukrayna zirvesinin organizatörlerinden ortak bildiriyi imzalayanlar arasında Fener Rum Patrikhanesi'nin de bulunması konusunda bir açıklama talep ettiğini dile getirmişti.
Sputnik'e konuşan kaynak, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Ortak Deklarasyon'a Türkiye'nin imzası eklendiğinde, Fener Rum Patrikhanesi’nin imzası yoktu. Bu mümkün değildi zira Patrikhane gözlemci konumundaydı. Patrikhane’nin imzası zirvenin bitiminden birkaç gün sonra Ortak Bildiri’ye eklendi. Dışişleri Bakanlığı'nın konuya tepki göstermesinin ardından, İsviçre ve Ukrayna makamları Patrikhane’nin imzasının olmadığı yeni bir liste yayımlamak zorunda kaldı.
Kaynak tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin zirveye katılımla ilgili tüm düşüncelerini zirve öncesinde ve sırasında organizatörlere ilettiği ifade edilirken, 'Türkiye'nin düşünceleri dikkate alınmadığında Ankara'nın derhal tepki gösterdiği' vurgulandı.
Fidan oturumdaki konuşması sonrası hemen ayrıldı
İsviçre'deki zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gıda güvenliği konulu panele Kenya Dışişleri Bakanı ile beraber moderatörlük yapması beklenirken toplantıdan bir gün önce İsrail ve GKRY’nin de davet edildiği öğrenmesinin ardından Zirve’nin ana oturumunda konuştuktan hemen sonra toplantı salonundan ayrıldığı aktarıldı.
Kendisinden sonra söz alan konuşmacıları dinlemediği ve o akşam yapılan diğer faaliyetlere de katılmadığı belirtilen Bakan Fidan'ın Pazar günü eş moderatörlüğünü yapacağı panele iştirak etmekten de vazgeçtiği ve hemen Türkiye’ye döndüğü ifade edildi.