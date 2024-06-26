https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/isvicredeki-zirvede-patrikhane-krizi-turkiye-derhal-tepki-gosterdi-1085248459.html

İsviçre'deki zirvede Patrikhane krizi: Türkiye derhal tepki gösterdi

İsviçre'deki zirvede Patrikhane krizi: Türkiye derhal tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Diplomatik bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre'deki zirvenin organizatörlerini Fener Rum Patrikhanesi'ni bildiriyi imzalayanlar... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T14:52+0300

2024-06-26T14:52+0300

2024-06-26T14:55+0300

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fener rum patriği bartholomeos

fener rum patrikhanesi

öncü keçeli

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre'deki Ukrayna zirvesinin organizatörlerinden ortak bildiriyi imzalayanlar arasında Fener Rum Patrikhanesi'nin de bulunması konusunda bir açıklama talep ettiğini dile getirmişti.Sputnik'e konuşan kaynak, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi: Kaynak tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin zirveye katılımla ilgili tüm düşüncelerini zirve öncesinde ve sırasında organizatörlere ilettiği ifade edilirken, 'Türkiye'nin düşünceleri dikkate alınmadığında Ankara'nın derhal tepki gösterdiği' vurgulandı.Fidan oturumdaki konuşması sonrası hemen ayrıldıİsviçre'deki zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gıda güvenliği konulu panele Kenya Dışişleri Bakanı ile beraber moderatörlük yapması beklenirken toplantıdan bir gün önce İsrail ve GKRY’nin de davet edildiği öğrenmesinin ardından Zirve’nin ana oturumunda konuştuktan hemen sonra toplantı salonundan ayrıldığı aktarıldı. Kendisinden sonra söz alan konuşmacıları dinlemediği ve o akşam yapılan diğer faaliyetlere de katılmadığı belirtilen Bakan Fidan'ın Pazar günü eş moderatörlüğünü yapacağı panele iştirak etmekten de vazgeçtiği ve hemen Türkiye’ye döndüğü ifade edildi.

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fener rum patrikhanesi

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türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, öncü keçeli