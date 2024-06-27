https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ermenistan-disisleri-bakani-turkiye-ile-yapilan-anlasmalari-hayata-gecirme-zamani-1085290348.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaları hayata geçirme zamanı
Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaları hayata geçirme zamanı
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ankara ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:35+0300
2024-06-27T13:35+0300
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Estonya'nın başkenti Tallin’de mevkidaşı Margus Tsakhkna ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mirzoyan, “Türkiye ile varılan anlaşmaları hayata geçirme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.Mirzoyan, Tallin ziyaretinde, Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna'ya Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerinin normalleşme süreci hakkında bilgilendirdiğini kaydederken, “Türk ortaklarla yürütülen diyalog sonucunda diplomatik ilişkilerin kurulmasının yanı sıra üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için sınırın açılması konusunda anlaşmaya varmak mümkün oldu” dedi.Ermenistan Dışişleri Bakanı, yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasını, “Bunun için hazır olduğumuzu sürekli olarak teyit ediyoruz ve anlaşmaları uygulamaya koymanın zamanının geldiğine inanıyorum" diye tamamladı.25 Haziran’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüşmüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mirzoyan, yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/disisleri-bakanligindan-ermenistanin-filistini-tanima-kararina-iliskin-aciklama-1085086779.html
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türkiye, ermenistan, ararat mirzoyan, estonya, anlaşma, hakan fidan
türkiye, ermenistan, ararat mirzoyan, estonya, anlaşma, hakan fidan
Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaları hayata geçirme zamanı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ankara ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılmasına ilişkin anlaşmaları hatırlattı.
Estonya'nın başkenti Tallin’de mevkidaşı Margus Tsakhkna ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mirzoyan, “Türkiye ile varılan anlaşmaları hayata geçirme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
Mirzoyan, Tallin ziyaretinde, Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna'ya Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerinin normalleşme süreci hakkında bilgilendirdiğini kaydederken, “Türk ortaklarla yürütülen diyalog sonucunda diplomatik ilişkilerin kurulmasının yanı sıra üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için sınırın açılması konusunda anlaşmaya varmak mümkün oldu” dedi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı, yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasını, “Bunun için hazır olduğumuzu sürekli olarak teyit ediyoruz ve anlaşmaları uygulamaya koymanın zamanının geldiğine inanıyorum" diye tamamladı.
25 Haziran’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüşmüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mirzoyan, yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.