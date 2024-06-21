https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/disisleri-bakanligindan-ermenistanin-filistini-tanima-kararina-iliskin-aciklama-1085086779.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan’ın Filistin'i tanıma kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan’ın Filistin'i tanıma kararına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T16:07+0300

2024-06-21T16:07+0300

2024-06-21T16:07+0300

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israil-filistin sorunu

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" denildi.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayımlamış ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ermenistandan-filistin-karari-resmen-tanidilar-1085070596.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, ermenistan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu