https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/disisleri-bakanligindan-ermenistanin-filistini-tanima-kararina-iliskin-aciklama-1085086779.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan’ın Filistin'i tanıma kararına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan’ın Filistin'i tanıma kararına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T16:07+0300
2024-06-21T16:07+0300
2024-06-21T16:07+0300
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dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" denildi.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayımlamış ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ermenistandan-filistin-karari-resmen-tanidilar-1085070596.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, ermenistan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
türkiye, dışişleri bakanlığı, ermenistan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan’ın Filistin'i tanıma kararına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" denildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayımlamış ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını dile getirmişti.