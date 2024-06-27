https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/edirnede-2-feto-suphelisi-yunanistana-kacarken-yakalandi-1085289396.html
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Sputnik Türkiye
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:14+0300
2024-06-27T13:14+0300
2024-06-27T13:14+0300
türkiye
edirne
fetö
yunanistan
güvenlik güçleri
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.B. ve S.İ'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin incelemesinde FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/mehmet-simsek-sosyal-medyada-okudugunuz-duydugunuz-gordugunuz-mesajlara-sorgulamadan-inanmayin-1085286927.html
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edirne, fetö, yunanistan, güvenlik güçleri
edirne, fetö, yunanistan, güvenlik güçleri
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.B. ve S.İ'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin incelemesinde FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.