https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/disisleri-bakanligi-bolivyadaki-darbe-girisimi-olduguna-dair-haberlerden-endise-duyuyoruz-1085272173.html
Dışişleri Bakanlığı: Bolivya'daki darbe girişimi olduğuna dair haberlerden endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Bolivya'daki darbe girişimi olduğuna dair haberlerden endişe duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da hükümete yönelik "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" derin endişe duyulduğunu bildirdi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T01:20+0300
2024-06-27T01:20+0300
2024-06-27T01:20+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
bolivya
darbe
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz" ifadesine yer verildi.Bolivya'da demokratik düzen ve istikrar ortamının "süratle yeniden tesis edilmesinin" temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bolivyada-askerler-hukumet-binasinin-bulundugu-meydana-konuslandi-1085269293.html
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dışişleri bakanlığı, bolivya, darbe
dışişleri bakanlığı, bolivya, darbe
Dışişleri Bakanlığı: Bolivya'daki darbe girişimi olduğuna dair haberlerden endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da hükümete yönelik "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz" ifadesine yer verildi.
Bolivya'da demokratik düzen ve istikrar ortamının "süratle yeniden tesis edilmesinin" temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."