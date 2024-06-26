https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bolivyada-askerler-hukumet-binasinin-bulundugu-meydana-konuslandi-1085269293.html

Bolivya'da askerler hükümet binasının bulunduğu meydana konuşlandı

Bolivya'da askerler hükümet binasının bulunduğu meydana konuşlandı

Sputnik Türkiye

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales, ülkede darbe girişiminde bulunulduğunu duyurdu. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T23:47+0300

2024-06-26T23:47+0300

2024-06-27T00:53+0300

dünya

bolivya

darbe girişimi

evo morales

asker

meydan

seferberlik

demokrasi

la paz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085269117_3:0:718:402_1920x0_80_0_0_a28027d017898685df4bd6add9e98de3.jpg

Deber gazetesinin aktardığına göre, La Paz'da ordunun hükümet binaları ve parlamentonun bulunduğu Murillo Meydanı'na konuşlandı.Ayrıca bir tankın başkanlık sarayı alanına girdiği belirtildi.Eski Bolivya Başkanı Evo Morales ise yaptığı açıklamada, ordunun katılımıyla bir darbe girişimi olabileceğini belirterek, “General Zuniga liderliğindeki darbeye kaşı demokrasiyi savunmak için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Deber gazetesi, General Zuniga’nın ordunun başkomutanlığı görevinden alınmasının ardından ‘Vatanını geri alacağı’ şeklinde açıklama yaptığını kaydetti.OAS Genel Sekreteri Luis Almagro: Bolivya hükümetiyle dayanışma içindeyizAmerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Bolivya ordusunun düzensiz seferberliklerini kınadı ve anayasal düzene saldırı karşısında Bolivya hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.“OAS Genel Sekreterliği, Bolivya'daki olayları en güçlü ifadelerle kınıyor. Ordu, yasal olarak seçilmiş sivil otoriteye itiat zorundadır. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora'ya, hükümetine ve tüm Bolivya halkına dayanışmamızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.Bolivya Devlet Başkanı Arce, La Paz'da yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirdiBolivya Devlet Başkanı Luis Arce ulusa seslenerek La Paz'da yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirildi.Erbol portalı, General Juan Jose Zuniga’nın Arce ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve ardından yanındaki askerlerle birlikte hükümet binasından ayrıldığını aktardı.Kolombiya lideri Gustavo Petro’dan Bolivyalılara: Darbeye direninKolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X’ten Bolivya halkına ülkedeki askeri darbeye karşı demokratik direniş çağrısı yaparak, hükümetinin komşu ülkede kurulabilecek bir askeri diktatörlükle ilişki kurmayacağını belirtti.Petro, “Bolivya'daki askeri darbe kesinlikle kabul edilemez. Tüm Bolivya halkını demokratik direnişe davet ediyorum. Latin Amerika demokrasi adına birleşmelidir. Kolombiya Büyükelçiliği, zulme uğrayanlara sığınma hakkı sağlamalıdır. Kolombiya ile diktatörlük arasında hiçbir diplomatik ilişki olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

bolivya

la paz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolivya, darbe girişimi, evo morales, asker, meydan, seferberlik, demokrasi, la paz