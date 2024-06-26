https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bolivyada-askerler-hukumet-binasinin-bulundugu-meydana-konuslandi-1085269293.html
Bolivya'da askerler hükümet binasının bulunduğu meydana konuşlandı
Bolivya'da askerler hükümet binasının bulunduğu meydana konuşlandı
Sputnik Türkiye
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales, ülkede darbe girişiminde bulunulduğunu duyurdu. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T23:47+0300
2024-06-26T23:47+0300
2024-06-27T00:53+0300
dünya
bolivya
darbe girişimi
evo morales
asker
meydan
seferberlik
demokrasi
la paz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085269117_3:0:718:402_1920x0_80_0_0_a28027d017898685df4bd6add9e98de3.jpg
Deber gazetesinin aktardığına göre, La Paz'da ordunun hükümet binaları ve parlamentonun bulunduğu Murillo Meydanı'na konuşlandı.Ayrıca bir tankın başkanlık sarayı alanına girdiği belirtildi.Eski Bolivya Başkanı Evo Morales ise yaptığı açıklamada, ordunun katılımıyla bir darbe girişimi olabileceğini belirterek, “General Zuniga liderliğindeki darbeye kaşı demokrasiyi savunmak için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Deber gazetesi, General Zuniga’nın ordunun başkomutanlığı görevinden alınmasının ardından ‘Vatanını geri alacağı’ şeklinde açıklama yaptığını kaydetti.OAS Genel Sekreteri Luis Almagro: Bolivya hükümetiyle dayanışma içindeyizAmerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Bolivya ordusunun düzensiz seferberliklerini kınadı ve anayasal düzene saldırı karşısında Bolivya hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.“OAS Genel Sekreterliği, Bolivya'daki olayları en güçlü ifadelerle kınıyor. Ordu, yasal olarak seçilmiş sivil otoriteye itiat zorundadır. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora'ya, hükümetine ve tüm Bolivya halkına dayanışmamızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.Bolivya Devlet Başkanı Arce, La Paz'da yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirdiBolivya Devlet Başkanı Luis Arce ulusa seslenerek La Paz'da yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirildi.Erbol portalı, General Juan Jose Zuniga’nın Arce ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve ardından yanındaki askerlerle birlikte hükümet binasından ayrıldığını aktardı.Kolombiya lideri Gustavo Petro’dan Bolivyalılara: Darbeye direninKolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X’ten Bolivya halkına ülkedeki askeri darbeye karşı demokratik direniş çağrısı yaparak, hükümetinin komşu ülkede kurulabilecek bir askeri diktatörlükle ilişki kurmayacağını belirtti.Petro, “Bolivya'daki askeri darbe kesinlikle kabul edilemez. Tüm Bolivya halkını demokratik direnişe davet ediyorum. Latin Amerika demokrasi adına birleşmelidir. Kolombiya Büyükelçiliği, zulme uğrayanlara sığınma hakkı sağlamalıdır. Kolombiya ile diktatörlük arasında hiçbir diplomatik ilişki olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
bolivya
la paz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085269117_92:0:628:402_1920x0_80_0_0_418081453f67850d4ac2fe56b825ff76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bolivya, darbe girişimi, evo morales, asker, meydan, seferberlik, demokrasi, la paz
bolivya, darbe girişimi, evo morales, asker, meydan, seferberlik, demokrasi, la paz
Bolivya'da askerler hükümet binasının bulunduğu meydana konuşlandı
23:47 26.06.2024 (güncellendi: 00:53 27.06.2024)
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales, ülkede darbe girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
Deber gazetesinin aktardığına göre, La Paz'da ordunun hükümet binaları ve parlamentonun bulunduğu Murillo Meydanı'na konuşlandı.
Ayrıca bir tankın başkanlık sarayı alanına girdiği belirtildi.
Eski Bolivya Başkanı Evo Morales ise yaptığı açıklamada, ordunun katılımıyla bir darbe girişimi olabileceğini belirterek, “General Zuniga liderliğindeki darbeye kaşı demokrasiyi savunmak için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Deber gazetesi, General Zuniga’nın ordunun başkomutanlığı görevinden alınmasının ardından ‘Vatanını geri alacağı’ şeklinde açıklama yaptığını kaydetti.
OAS Genel Sekreteri Luis Almagro: Bolivya hükümetiyle dayanışma içindeyiz
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Bolivya ordusunun düzensiz seferberliklerini kınadı ve anayasal düzene saldırı karşısında Bolivya hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
“OAS Genel Sekreterliği, Bolivya'daki olayları en güçlü ifadelerle kınıyor. Ordu, yasal olarak seçilmiş sivil otoriteye itiat zorundadır. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora'ya, hükümetine ve tüm Bolivya halkına dayanışmamızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bolivya Devlet Başkanı Arce, La Paz'da yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirdi
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ulusa seslenerek La Paz'da yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirildi.
Erbol portalı, General Juan Jose Zuniga’nın Arce ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve ardından yanındaki askerlerle birlikte hükümet binasından ayrıldığını aktardı.
Kolombiya lideri Gustavo Petro’dan Bolivyalılara: Darbeye direnin
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X’ten Bolivya halkına ülkedeki askeri darbeye karşı demokratik direniş çağrısı yaparak, hükümetinin komşu ülkede kurulabilecek bir askeri diktatörlükle ilişki kurmayacağını belirtti.
Petro, “Bolivya'daki askeri darbe kesinlikle kabul edilemez. Tüm Bolivya halkını demokratik direnişe davet ediyorum. Latin Amerika demokrasi adına birleşmelidir. Kolombiya Büyükelçiliği, zulme uğrayanlara sığınma hakkı sağlamalıdır. Kolombiya ile diktatörlük arasında hiçbir diplomatik ilişki olmayacaktır” ifadelerini kullandı.