https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/cekya-ile-turkiye-maci-hakemi-turnuva-tarihine-gecti-mac-bitti-kartlar-bitmedi-1085288078.html

Çekya ile Türkiye maçı hakemi turnuva tarihine geçti: Maç bitti, kartlar bitmedi

Çekya ile Türkiye maçı hakemi turnuva tarihine geçti: Maç bitti, kartlar bitmedi

Sputnik Türkiye

Çekya ile Türkiye arasındaki karşılaşma, turnuva tarihinde en fazla kart çıkan maç oldu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T12:54+0300

2024-06-27T12:54+0300

2024-06-27T12:54+0300

spor

hakem

türkiye

çekya

istvan kovacs

kırmızı kart

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanırken, birçok başarı hikayesi de yazıldı.EURO 2024'te 24 takımın mücadele ettiği grup aşaması sona erdi. Gruplarında ilk ikiye giren 12 takım ile en iyi 4 grup üçüncüsünün son 16 turunda yoluna devam ettiği turnuva, şu ana kadar kırılan rekorlarla tarihteki yerini aldı.Almanya'da 14 Temmuz'a kadar sürecek Avrupa'nın en büyük futbol festivali, büyük heyecanın yaşandığı grup maçları sonunda futbolseverlerin beklentilerini karşıladı.En çok kart çıkan maçÇekya ile Türkiye arasındaki karşılaşma, turnuva tarihinde en fazla kart çıkan maç oldu.Rumen hakem Istvan Kovacs, müsabakada 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kez kartına başvurdu.Mücadele boyunca Çekya'ya 5 sarı ve 2 kırmızı kart, Türkiye'ye ise 11 sarı kart çıktı.

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hakem, türkiye, çekya, istvan kovacs, kırmızı kart