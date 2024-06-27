Bolivya'daki darbe girişiminin ardından CELAC üyesi ülkelere ‘acil toplantı’ çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:50
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bolivyadaki-darbe-girisiminin-ardindan-celac-uyesi-ulkelere-acil-toplanti-cagrisi-1085278332.html
Bolivya'daki darbe girişiminin ardından CELAC üyesi ülkelere ‘acil toplantı’ çağrısı
Bolivya'daki darbe girişiminin ardından CELAC üyesi ülkelere ‘acil toplantı’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişiminin ardından Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı ve... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T09:15+0300
2024-06-27T09:15+0300
dünya
bolivya
latin amerika
askeri darbe
askeri darbe girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085278131_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_6876570cd7a21443f01be99539620195.jpg
Castro, basına yaptığı açıklamada, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı.Castro, "Bolivya'nın demokrasisini tehdit eden faşizmin kınanması ve sivil iktidara saygı duyulması için CELAC üyesi ülkelerin devlet başkanlarını acil olarak toplantıya çağırıyorum. Askeri güçler bir kez daha suç teşkil edecek darbe girişiminde bulunmuştur. Kardeş Bolivya halkına, Devlet Başkanı Luis Arce'ye ve Evo Morales'e koşulsuz desteğimizi ifade ediyoruz" dedi.Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro da Paraguay'da yaptığı açıklamada, Bolivya'daki darbe girişimini kınayarak, "Bolivya'daki meşru anayasal düzenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine müsamaha göstermeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Bolivya'da yaşanan askeri darbe girişimini en sert şekilde kınadığını bildirdi.‘Latin Amerika, demokrasinin yanında saf tutmalıdır’Darbe girişiminin Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinde yargılanması gerektiğini vurgulayan Petro, "Faşizme karşı demokrasi. Biz bir özgürlükler ülkesiyiz. Tiranlıklar ve diktatörlükler bölgede filizlenmez. Bolivya halkı darbeye karşı direnmeli ve demokrasiye sahip çıkmalı. Latin Amerika, demokrasinin yanında saf tutmalıdır" dedi.Darbeci generalle yüz yüze tartıştıDarbe girişiminin en dramatik anı, Bolivya Devlet Başkanı Arce’nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması oldu.Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce’nin generale, “Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim” dediği duyuldu.Ne olmuştuBolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.Ulusal seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.Latin Amerikalı liderlerden darbe teşebbüsüne kınamaLatin Amerikalı liderler, Bolivya’daki darbe teşebbüsünün devam ettiği sırada demokrasiye destek veren ve darbe teşebbüsünü kınayan açıklamalar yayınladı.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivyalıları “Demokrasiyi, anayasalarını ve devlet başkanlarını müdafaa etmeye” çağırdı. Maduro, “Faşizme hayır! Darbeciliğe hayır!... 21. asırda darbe yapmaya nasıl cüret ederler?” dedi.Uruguay lideri Luis Alberto Lacalle Pou, Bolivya’da demokrasi ve anayasal düzeni tehdit eden olayları kınarken, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ise askeri birliklerin “anormal hareketliliğini” eleştirdi.Brezilya hükümeti, Bolivya’daki krizi görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. Brezilya lideri Luiz Incio Lula da Silva, gazetecilere yaptığı açıklamada “Latin Amerika’da demokrasinin hakim olmasını arzu ediyorum. Darbeler asla başarılı olmamıştır” dedi.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin Bolivya’daki büyükelçiliğine darbe girişimcilerinin zulmüne uğrayan herkese sığınma olanağı sunma talimatı verdi. Petro, “Kolombiya ile diktatörlük arasında diplomatik ilişki bulunmayacak” dedi.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise, “Bolivya ordusunun bir kısmı tarafından güç kullanımına başvurulmasının kabul edilemez olduğunu” ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bolivyada-basarisiz-darbe-girisimine-liderlik-yapan-general-zuniga-gozaltina-alindi-1085276009.html
bolivya
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085278131_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_6232b7a28f23c44d5eb665bbfa86f4be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolivya, latin amerika, askeri darbe, askeri darbe girişimi
bolivya, latin amerika, askeri darbe, askeri darbe girişimi

Bolivya'daki darbe girişiminin ardından CELAC üyesi ülkelere ‘acil toplantı’ çağrısı

09:15 27.06.2024
© AP Photo / Juan KaritaBolivya Devlet Başkanı Arce
Bolivya Devlet Başkanı Arce - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Abone ol
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişiminin ardından Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı ve Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, üye ülkeleri ‘acil toplantı’ya çağırdı.
Castro, basına yaptığı açıklamada, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı.
Castro, "Bolivya'nın demokrasisini tehdit eden faşizmin kınanması ve sivil iktidara saygı duyulması için CELAC üyesi ülkelerin devlet başkanlarını acil olarak toplantıya çağırıyorum. Askeri güçler bir kez daha suç teşkil edecek darbe girişiminde bulunmuştur. Kardeş Bolivya halkına, Devlet Başkanı Luis Arce'ye ve Evo Morales'e koşulsuz desteğimizi ifade ediyoruz" dedi.
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro da Paraguay'da yaptığı açıklamada, Bolivya'daki darbe girişimini kınayarak, "Bolivya'daki meşru anayasal düzenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine müsamaha göstermeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Bolivya'da yaşanan askeri darbe girişimini en sert şekilde kınadığını bildirdi.

‘Latin Amerika, demokrasinin yanında saf tutmalıdır’

Darbe girişiminin Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinde yargılanması gerektiğini vurgulayan Petro, "Faşizme karşı demokrasi. Biz bir özgürlükler ülkesiyiz. Tiranlıklar ve diktatörlükler bölgede filizlenmez. Bolivya halkı darbeye karşı direnmeli ve demokrasiye sahip çıkmalı. Latin Amerika, demokrasinin yanında saf tutmalıdır" dedi.

Darbeci generalle yüz yüze tartıştı

Darbe girişiminin en dramatik anı, Bolivya Devlet Başkanı Arce’nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması oldu.
Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce’nin generale, “Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim” dediği duyuldu.

Ne olmuştu

Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.
Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.
Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.
Ulusal seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.
Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.

Latin Amerikalı liderlerden darbe teşebbüsüne kınama

Latin Amerikalı liderler, Bolivya’daki darbe teşebbüsünün devam ettiği sırada demokrasiye destek veren ve darbe teşebbüsünü kınayan açıklamalar yayınladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivyalıları “Demokrasiyi, anayasalarını ve devlet başkanlarını müdafaa etmeye” çağırdı.
Maduro, “Faşizme hayır! Darbeciliğe hayır!... 21. asırda darbe yapmaya nasıl cüret ederler?” dedi.
Uruguay lideri Luis Alberto Lacalle Pou, Bolivya’da demokrasi ve anayasal düzeni tehdit eden olayları kınarken, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ise askeri birliklerin “anormal hareketliliğini” eleştirdi.
Brezilya hükümeti, Bolivya’daki krizi görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. Brezilya lideri Luiz Incio Lula da Silva, gazetecilere yaptığı açıklamada “Latin Amerika’da demokrasinin hakim olmasını arzu ediyorum. Darbeler asla başarılı olmamıştır” dedi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin Bolivya’daki büyükelçiliğine darbe girişimcilerinin zulmüne uğrayan herkese sığınma olanağı sunma talimatı verdi. Petro, “Kolombiya ile diktatörlük arasında diplomatik ilişki bulunmayacak” dedi.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise, “Bolivya ordusunun bir kısmı tarafından güç kullanımına başvurulmasının kabul edilemez olduğunu” ekledi.
Bolivya'da darbe girişimine liderlik yapan General Juan Jose Zuniga - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
DÜNYA
Bolivya’da başarısız darbe girişimine liderlik yapan General Zuniga gözaltına alındı
07:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала