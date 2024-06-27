https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bolivyada-basarisiz-darbe-girisimine-liderlik-yapan-general-zuniga-gozaltina-alindi-1085276009.html
Bolivya’da başarısız darbe girişimine liderlik yapan General Zuniga gözaltına alındı
Bolivya’da başarısız darbe girişimine liderlik yapan General Zuniga gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bolivya’da başarısız darbe girişimine liderlik eden General Zuniga gözaltına alındı. Zuniga, darbe girişimini, popülaritesini artırmak isteyen Devlet Başkanı... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T07:45+0300
2024-06-27T07:45+0300
2024-06-27T07:42+0300
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bolivya
darbe girişimi
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Bolivya televizyonunun aktardığına göre, dün gece darbe girişiminde bulunan bir grup askere liderlik yapan General Juan Jose Zuniga, polis tarafından gözaltına alınarak polis karakoluna getirildi.Zuniga, polis arabasına götürüldüğü sırada, orada bulunan gazetecilere, yaşananları kendi bakış açısından anlattı. General, 23 Haziran’da görüştüğü Devlet Başkanı Luis Arce’nin, popülaritesini artıracak eylemlere başvurulması gerektiğini söylediğini savundu.Bolivya Başsavcılığı, Zuniga’yı terör ve silahlı isyan çıkarmakla suçladı.Zuniga’nın avukatı, müvekkilinin yanı sıra, Hava Kuvvetleri Genarli Marcelo Javier Zegarra ve Koramiral Juan Arnes Salvador’un da gözaltına alındığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bolivyada-askerler-hukumet-binasinin-bulundugu-meydana-konuslandi-1085269293.html
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bolivya, darbe girişimi, luis arce
bolivya, darbe girişimi, luis arce
Bolivya’da başarısız darbe girişimine liderlik yapan General Zuniga gözaltına alındı
Bolivya’da başarısız darbe girişimine liderlik eden General Zuniga gözaltına alındı. Zuniga, darbe girişimini, popülaritesini artırmak isteyen Devlet Başkanı Arce’nin verdiği talimatla gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Bolivya televizyonunun aktardığına göre, dün gece darbe girişiminde bulunan bir grup askere liderlik yapan General Juan Jose Zuniga, polis tarafından gözaltına alınarak polis karakoluna getirildi.
Zuniga, polis arabasına götürüldüğü sırada, orada bulunan gazetecilere, yaşananları kendi bakış açısından anlattı. General, 23 Haziran’da görüştüğü Devlet Başkanı Luis Arce’nin, popülaritesini artıracak eylemlere başvurulması gerektiğini söylediğini savundu.
Bolivya Başsavcılığı, Zuniga’yı terör ve silahlı isyan çıkarmakla suçladı.
Zuniga’nın avukatı, müvekkilinin yanı sıra, Hava Kuvvetleri Genarli Marcelo Javier Zegarra ve Koramiral Juan Arnes Salvador’un da gözaltına alındığını bildirdi.