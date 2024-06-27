https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/besiktas-tupras-stadinda-yangin--1085273705.html

Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda yangın

Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda yangın

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T02:49+0300

2024-06-27T02:49+0300

2024-06-27T02:53+0300

türkiye

beşiktaş

beşiktaş

yangın

yangın söndürme

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Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöpler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

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türkiye

beşiktaş

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beşiktaş tüpraş stadı'ndaki yangın, beşiktaş'tali yangın, beşiktaşta yangın