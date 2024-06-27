https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/besiktas-tupras-stadinda-yangin--1085273705.html
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda yangın
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda yangın
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T02:49+0300
2024-06-27T02:49+0300
2024-06-27T02:53+0300
türkiye
beşiktaş
beşiktaş
yangın
yangın söndürme
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Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöpler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kadikoyde-restoranin-asma-tavani-coktu-yaralilar-var-1085226149.html
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beşiktaş tüpraş stadı'ndaki yangın, beşiktaş'tali yangın, beşiktaşta yangın
beşiktaş tüpraş stadı'ndaki yangın, beşiktaş'tali yangın, beşiktaşta yangın
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda yangın
02:49 27.06.2024 (güncellendi: 02:53 27.06.2024)
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöpler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.