https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kadikoyde-restoranin-asma-tavani-coktu-yaralilar-var-1085226149.html

Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü: Yaralılar var

Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de bir restoranın tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda bazı müşteriler yaralandı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T23:36+0300

2024-06-25T23:36+0300

2024-06-25T23:36+0300

dünya

istanbul

kadıköy

restoran

müşteri

polis

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İstanbul Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı.Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu.İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.

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istanbul, kadıköy, restoran, müşteri, polis