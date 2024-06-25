https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kadikoyde-restoranin-asma-tavani-coktu-yaralilar-var-1085226149.html
Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü: Yaralılar var
Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bir restoranın tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda bazı müşteriler yaralandı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T23:36+0300
2024-06-25T23:36+0300
2024-06-25T23:36+0300
dünya
istanbul
kadıköy
restoran
müşteri
polis
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İstanbul Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı.Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu.İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/kartalda-5-katli-binanin-balkonu-coktu-bina-bosaltildi-1084539330.html
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istanbul, kadıköy, restoran, müşteri, polis
istanbul, kadıköy, restoran, müşteri, polis
Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü: Yaralılar var
Kadıköy'de bir restoranın tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda bazı müşteriler yaralandı.
İstanbul Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı.
Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu.
İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.