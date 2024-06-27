https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievlerde-bir-binanin-en-ust-katinin-balkonunda-cokme-meydana-geldi-1085291793.html

Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi

Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binanın balkona denk gelen çatı kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T14:24+0300

2024-06-27T14:24+0300

2024-06-27T14:35+0300

türkiye

bahçelievler

çökme

bina

balkon

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Bahçelievler Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Çatıdan düşen bloklar, yan binanın istinat duvarına düştü. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ikamet edenler tahliye edildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında bir hasar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/deprem-guclendirme-dernegi-baskanindan-bahcelievlerde-coken-binayla-ilgili-aciklama-1085290249.html

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