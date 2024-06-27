https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievlerde-bir-binanin-en-ust-katinin-balkonunda-cokme-meydana-geldi-1085291793.html
Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi
Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binanın balkona denk gelen çatı kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T14:24+0300
2024-06-27T14:24+0300
2024-06-27T14:35+0300
türkiye
bahçelievler
çökme
bina
balkon
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Bahçelievler Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Çatıdan düşen bloklar, yan binanın istinat duvarına düştü. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ikamet edenler tahliye edildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında bir hasar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/deprem-guclendirme-dernegi-baskanindan-bahcelievlerde-coken-binayla-ilgili-aciklama-1085290249.html
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bahçelievler, çökme, bina, balkon
bahçelievler, çökme, bina, balkon
Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi
14:24 27.06.2024 (güncellendi: 14:35 27.06.2024)
İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binanın balkona denk gelen çatı kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.
Bahçelievler Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında kısmen çökme yaşandı.
Çatıdan düşen bloklar, yan binanın istinat duvarına düştü. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ikamet edenler tahliye edildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında bir hasar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.