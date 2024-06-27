https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/deprem-guclendirme-dernegi-baskanindan-bahcelievlerde-coken-binayla-ilgili-aciklama-1085290249.html

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı'ndan Bahçelievler'de çöken binayla ilgili açıklama

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı'ndan Bahçelievler'de çöken binayla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, Bahçelievler'de kısmen çöken 7 katlı bina ile ilgili, "Zaten kendisini zor taşıyan binaya siz 3 kat... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T13:33+0300

2024-06-27T13:33+0300

2024-06-27T13:33+0300

türkiye

bahçelievler

bina

bina çökmesi

çöken bina

istanbul

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DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, Bahçelievler'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.İstanbul'daki deprem riskini hatırlatan Türkkan, "İstanbul genelini düşünürsek bu tarz binalardan oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bizim biran önce bir karar alıp, özellikle 2000 yılından önce yapılmış, betonu elle karılmış, donatılması düz donatı ve gereken mühendislik hizmeti alamamış olanları mutlak suretle elden geçirerek depreme dayanıklı hale getirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.İstanbul'da 1970 ve 1990 yılları arasında nüfus artışıyla birlikte kontrolsüz bir yapılaşma yaşandığını vurgulayan Türkkan, "Bu bina 1980 yılında yapılmış. Bu bina muhtemelen kazı yapıldıktan sonra herhangi bir suya önlem almadan, çünkü korozyon var deniyor binada, herhangi bir izolasyon önlemi alınmadan binalar dökülmüş. Yönetmeliği söylemiyorum bile. Yapım şartları itibarıyla oldukça ilkel şartlarda yapılmış. Siz bu binaya 94 yılında 3 kat da ilave ediyorsunuz. Zaten kendisini zor taşıyan binaya siz 3 kat da ilave ederseniz mühendislik olarak bakıldığında sonuç kaçınılmaz olur" şeklinde konuştu.İstanbul'da 2000 yılı öncesi yapılan binaların elden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Türkkan, "Mutlak suretle bu binalar hızlı şekilde taranarak gereken tedbirler alınmalı. Yıkılacaksa yıkılarak, güçlendirilecekse güçlendirilerek depreme hazır hale getirilmeli. Ayakta duramayacak kadar kötü haldeki binayı güçlendirmenin de bir anlamı yok. Ama kurtarılabilir nitelikte olan binalar gerçekten uygulanabilir proje ile güçlendirilirse tabii yapılabilir. Hatay'da gördük güçlendirilen bina ayakta kaldı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievler-belediye-baskani-1980-yapimi-binaya-1994-yilinda-3-kat-kacak-eklenmis-1085280783.html

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