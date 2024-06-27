https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-partide-degisim-formulu-oransal-degil-niteliksel-bakilacak-1085288614.html

AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’

AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’

Sputnik Türkiye

Yerel seçimler sonrasında değişimin konuşulduğu AK Parti’de kongre takvimi yaz aylarından sonra netleşecek. AK Parti kaynakları değişimin sayısal oranından çok... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T13:12+0300

2024-06-27T13:12+0300

2024-06-27T13:12+0300

politika

ak parti

ak parti myk toplantısı

ak parti mkyk

ak parti il kongresi

ak parti genel merkezi

ak parti kızılcahamam kampı

recep tayyip erdoğan

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Uzun yıllar sonra yerel seçimlerde ikinci parti olan AK Parti’de seçim yenilgisine ilişkin muhasebe süreci tamamlandı. AK Parti son olarak yerel seçimleri belediye başkanları kampında ele alacak sonrasında ise gerekli değişim süreçleri gündeme gelecek.AK Parti’de değişim başlayacağı süreç olarak kongre dönemine işaret edilmişti. AK Parti kongre takvimin yaz aylarından sonra gerçekleşecek olan toplantılar sonrasında belirlenecek. Kongre takvimi için 2025 yılı öne çıkıyor. Yaz sonunda gerçekleşecek toplantılarda büyük kongrenin 2025 yılının ilk baharında mı sonbaharında mı gerçekleşeceği de kesinleşecek.Kongre sürecinin kesinleşmesi ile birlikte ilk olarak belde ve mahalle kongreleri ardından sırasıyla ilçe, il ve büyükşehir kongrelerinin yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kongrelere katılması öngörülüyor.AK Parti kaynakları, parti içerisindeki değişim sürecinde orandan çok nitelik vurgusu yapıyor. Kaynaklar “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak. MYK gibi karar aşamasında etkili isimlerde değişim olacak” değerlendirmesini yaptılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dag-asgari-ucrete-ara-zam-calismasi-yok-1085205029.html

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