AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:50
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tehdidi anlatıyor
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yaz aylarında klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de artan orman yangınlarını masaya yatırıyoruz
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
20:32
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-partide-degisim-formulu-oransal-degil-niteliksel-bakilacak-1085288614.html
AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’
AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’
Sputnik Türkiye
Yerel seçimler sonrasında değişimin konuşulduğu AK Parti’de kongre takvimi yaz aylarından sonra netleşecek. AK Parti kaynakları değişimin sayısal oranından çok... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:12+0300
2024-06-27T13:12+0300
politika
ak parti
ak parti myk toplantısı
ak parti mkyk
ak parti il kongresi
ak parti genel merkezi
ak parti kızılcahamam kampı
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102865/35/1028653504_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ead57e0f28cfa533a4b52549e13efca3.jpg
Uzun yıllar sonra yerel seçimlerde ikinci parti olan AK Parti’de seçim yenilgisine ilişkin muhasebe süreci tamamlandı. AK Parti son olarak yerel seçimleri belediye başkanları kampında ele alacak sonrasında ise gerekli değişim süreçleri gündeme gelecek.AK Parti’de değişim başlayacağı süreç olarak kongre dönemine işaret edilmişti. AK Parti kongre takvimin yaz aylarından sonra gerçekleşecek olan toplantılar sonrasında belirlenecek. Kongre takvimi için 2025 yılı öne çıkıyor. Yaz sonunda gerçekleşecek toplantılarda büyük kongrenin 2025 yılının ilk baharında mı sonbaharında mı gerçekleşeceği de kesinleşecek.Kongre sürecinin kesinleşmesi ile birlikte ilk olarak belde ve mahalle kongreleri ardından sırasıyla ilçe, il ve büyükşehir kongrelerinin yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kongrelere katılması öngörülüyor.AK Parti kaynakları, parti içerisindeki değişim sürecinde orandan çok nitelik vurgusu yapıyor. Kaynaklar “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak. MYK gibi karar aşamasında etkili isimlerde değişim olacak” değerlendirmesini yaptılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dag-asgari-ucrete-ara-zam-calismasi-yok-1085205029.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102865/35/1028653504_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_345a672d767d92f0fa8bd05aaebdfe98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti değişim süreci,ak partide değişim ne zaman olacak,ak partide kimler değişti,ak parti kongresi ne zaman,ak partide kimler gidecek
ak parti değişim süreci,ak partide değişim ne zaman olacak,ak partide kimler değişti,ak parti kongresi ne zaman,ak partide kimler gidecek

AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’

13:12 27.06.2024
© AA / Murat KulaAK Parti Genel Merkezi
AK Parti Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AA / Murat Kula
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Yerel seçimler sonrasında değişimin konuşulduğu AK Parti’de kongre takvimi yaz aylarından sonra netleşecek. AK Parti kaynakları değişimin sayısal oranından çok niteliğine bakılması gerektiğini belirtiyor.
Uzun yıllar sonra yerel seçimlerde ikinci parti olan AK Parti’de seçim yenilgisine ilişkin muhasebe süreci tamamlandı. AK Parti son olarak yerel seçimleri belediye başkanları kampında ele alacak sonrasında ise gerekli değişim süreçleri gündeme gelecek.
AK Parti’de değişim başlayacağı süreç olarak kongre dönemine işaret edilmişti. AK Parti kongre takvimin yaz aylarından sonra gerçekleşecek olan toplantılar sonrasında belirlenecek. Kongre takvimi için 2025 yılı öne çıkıyor. Yaz sonunda gerçekleşecek toplantılarda büyük kongrenin 2025 yılının ilk baharında mı sonbaharında mı gerçekleşeceği de kesinleşecek.
Kongre sürecinin kesinleşmesi ile birlikte ilk olarak belde ve mahalle kongreleri ardından sırasıyla ilçe, il ve büyükşehir kongrelerinin yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kongrelere katılması öngörülüyor.
AK Parti kaynakları, parti içerisindeki değişim sürecinde orandan çok nitelik vurgusu yapıyor. Kaynaklar “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak. MYK gibi karar aşamasında etkili isimlerde değişim olacak” değerlendirmesini yaptılar.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
TÜRKİYE
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok
25 Haziran , 14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала