https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-partide-degisim-formulu-oransal-degil-niteliksel-bakilacak-1085288614.html
AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’
AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’
Sputnik Türkiye
Yerel seçimler sonrasında değişimin konuşulduğu AK Parti’de kongre takvimi yaz aylarından sonra netleşecek. AK Parti kaynakları değişimin sayısal oranından çok... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:12+0300
2024-06-27T13:12+0300
2024-06-27T13:12+0300
politika
ak parti
ak parti myk toplantısı
ak parti mkyk
ak parti il kongresi
ak parti genel merkezi
ak parti kızılcahamam kampı
recep tayyip erdoğan
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Uzun yıllar sonra yerel seçimlerde ikinci parti olan AK Parti’de seçim yenilgisine ilişkin muhasebe süreci tamamlandı. AK Parti son olarak yerel seçimleri belediye başkanları kampında ele alacak sonrasında ise gerekli değişim süreçleri gündeme gelecek.AK Parti’de değişim başlayacağı süreç olarak kongre dönemine işaret edilmişti. AK Parti kongre takvimin yaz aylarından sonra gerçekleşecek olan toplantılar sonrasında belirlenecek. Kongre takvimi için 2025 yılı öne çıkıyor. Yaz sonunda gerçekleşecek toplantılarda büyük kongrenin 2025 yılının ilk baharında mı sonbaharında mı gerçekleşeceği de kesinleşecek.Kongre sürecinin kesinleşmesi ile birlikte ilk olarak belde ve mahalle kongreleri ardından sırasıyla ilçe, il ve büyükşehir kongrelerinin yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kongrelere katılması öngörülüyor.AK Parti kaynakları, parti içerisindeki değişim sürecinde orandan çok nitelik vurgusu yapıyor. Kaynaklar “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak. MYK gibi karar aşamasında etkili isimlerde değişim olacak” değerlendirmesini yaptılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dag-asgari-ucrete-ara-zam-calismasi-yok-1085205029.html
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ak parti değişim süreci,ak partide değişim ne zaman olacak,ak partide kimler değişti,ak parti kongresi ne zaman,ak partide kimler gidecek
ak parti değişim süreci,ak partide değişim ne zaman olacak,ak partide kimler değişti,ak parti kongresi ne zaman,ak partide kimler gidecek
AK Parti’de değişim formülü: ‘Oransal değil, niteliksel bakılacak’
Özel
Yerel seçimler sonrasında değişimin konuşulduğu AK Parti’de kongre takvimi yaz aylarından sonra netleşecek. AK Parti kaynakları değişimin sayısal oranından çok niteliğine bakılması gerektiğini belirtiyor.
Uzun yıllar sonra yerel seçimlerde ikinci parti olan AK Parti’de
seçim yenilgisine ilişkin muhasebe süreci tamamlandı. AK Parti son olarak yerel seçimleri belediye başkanları kampında
ele alacak sonrasında ise gerekli değişim süreçleri gündeme gelecek.
AK Parti’de değişim başlayacağı süreç olarak kongre dönemine işaret edilmişti. AK Parti kongre takvimin yaz aylarından sonra gerçekleşecek olan toplantılar sonrasında belirlenecek. Kongre takvimi için 2025 yılı öne çıkıyor. Yaz sonunda gerçekleşecek toplantılarda büyük kongrenin 2025 yılının ilk baharında mı sonbaharında mı gerçekleşeceği de kesinleşecek.
Kongre sürecinin kesinleşmesi ile birlikte ilk olarak belde ve mahalle kongreleri ardından sırasıyla ilçe, il ve büyükşehir kongrelerinin yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kongrelere katılması öngörülüyor.
AK Parti kaynakları, parti içerisindeki değişim sürecinde orandan çok nitelik vurgusu yapıyor. Kaynaklar “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak. MYK gibi karar aşamasında etkili isimlerde değişim olacak” değerlendirmesini yaptılar.