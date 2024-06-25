https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dag-asgari-ucrete-ara-zam-calismasi-yok-1085205029.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 'asgari ücrete ara zam' tartışmasına açıklık getirdi. Dağ, ''Asgari ücrete ara zam... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T14:13+0300

2024-06-25T14:13+0300

2024-06-25T14:13+0300

türkiye

hamza dağ

ak parti

ekonomi

asgari ücret

ara zam

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarında 'asgari ücrete ara zam' tartışmasına dair açıklamalarda bulundu.''Asgari ücrete ara zam çalışması yok'' diyen Dağ, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak diyebilirim" Hamza Dağ yeni vergi düzenlemesiyle ilgili "Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor, bakanlık yalanlıyor" ifadesini kullandı.

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hamza dağ, ak parti, ekonomi, asgari ücret, ara zam