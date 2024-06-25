https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dag-asgari-ucrete-ara-zam-calismasi-yok-1085205029.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 'asgari ücrete ara zam' tartışmasına açıklık getirdi. Dağ, ''Asgari ücrete ara zam... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T14:13+0300
2024-06-25T14:13+0300
2024-06-25T14:13+0300
türkiye
hamza dağ
ak parti
ekonomi
asgari ücret
ara zam
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarında 'asgari ücrete ara zam' tartışmasına dair açıklamalarda bulundu.''Asgari ücrete ara zam çalışması yok'' diyen Dağ, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak diyebilirim" Hamza Dağ yeni vergi düzenlemesiyle ilgili "Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor, bakanlık yalanlıyor" ifadesini kullandı.
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hamza dağ, ak parti, ekonomi, asgari ücret, ara zam
hamza dağ, ak parti, ekonomi, asgari ücret, ara zam
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 'asgari ücrete ara zam' tartışmasına açıklık getirdi. Dağ, ''Asgari ücrete ara zam çalışması yok'' açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarında 'asgari ücrete ara zam' tartışmasına dair açıklamalarda bulundu.
''Asgari ücrete ara zam çalışması yok'' diyen Dağ, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak diyebilirim"
Hamza Dağ yeni vergi düzenlemesiyle ilgili "Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor, bakanlık yalanlıyor" ifadesini kullandı.