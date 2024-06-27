https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/euro-2024te-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1085272742.html

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. F Grubu'nu ikinci bitiren Türkiye, D Grubu'nun lideri... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T01:41+0300

2024-06-27T01:41+0300

2024-06-27T01:45+0300

spor

almanya

türkiye a milli futbol takımı

isviçre

ispanya

italya

ingiltere

danimarka

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları sona erdi. Karşılaşmalar sonunda dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takımdan 16'sı yoluna devam etme hakkı elde etti.A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'nda İngiltere ile Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran-2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak.Türkiye, Avusturya ile karşılaşacakTurnuvada F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu.F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.Türkiye, grupta topladığı 6 puanla 2. oldu. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.EşleşmelerSon 16 turunda eşleşmeler ve (TSİ) maç programı şöyle:29 Haziran Cumartesi:30 Haziran Pazar:1 Temmuz Pazartesi:2 Temmuz Salı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/turkiye-a-milli-futbol-takimi-adini-son-16-turuna-yazdirdi-1085269405.html

almanya

isviçre

ispanya

italya

ingiltere

danimarka

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