https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/zelenskiyden-natonun-yeni-genel-sekreteri-rutteye-tebrik-1085253861.html

Zelenskiy’den NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte'ye tebrik

Zelenskiy’den NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte'ye tebrik

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Rutte'yi, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik ederken, “özgürlüklerin... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T16:19+0300

2024-06-26T16:19+0300

2024-06-26T16:23+0300

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NATO'nun Genel Sekreteri olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin atanmasına ilişkin tebrik mesajı yayımlayan Zelenskiy, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Rutte, ekim ayında Jens Stoltenberg'den bu görevi devraldığında, tüm Avrupa-Atlantik topluluğumuzda insanların ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaya yönelik ortak çalışmalarımızın iyi bir hızla devam edeceğini öngörüyoruz. Mark Rutte'yi, geçen yıllarda kararlılığını ve vizyonunu birçok kez ortaya koymuş ilkeli ve güçlü bir lider olarak tanıyorum" ifadelerini kullandı.Meşrutiyeti sona ermesine rağmen koltuğundan vazgeçmeyen Zelenskiy, mesajında ayrıca, NATO'nun geliştirilmesine sağladığı katkı ve Ukrayna'ya verdiği desteklerinden dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti.Aynı zamanda Avrupa'da yaşayan AB yanlısı Gürcistan Cumhubaşkanı Salome Zurabişvili de Rutte'nin atanmasına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.Rutte'yi tebrik eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:AB yanlısı politikaları ile Gürcistan hükümeti tarafından vatan haini ilan edilen Zurabişvili aynı zamanda görevinden dolayı Jens Stoltenberg'e teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kremlinden-natodaki-gorev-degisikligi-hakkinda-degerlendirme-1085245915.html

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ukrayna, nato, vladimir zelenskiy, mark rutte, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, gürcistan, salome zurabişvili