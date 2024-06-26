https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/zamli-maasa-yuksek-promosyon-firsati-bankalarda-rakamlar-guncellendi-1085231073.html

Zamlı maaşa yüksek promosyon fırsatı: Bankalarda rakamlar güncellendi

Zamlı maaşa yüksek promosyon fırsatı: Bankalarda rakamlar güncellendi

Sputnik Türkiye

Yeni dönem zamlı maaşların belirlenmesine sayılı günler kala emekliler yüksek promosyon ödemesi almak için hesaplara başladı. Emekliler temmuz sonrası zamlı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T07:27+0300

2024-06-26T07:27+0300

2024-06-26T07:27+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

promosyon

banka

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Kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırılmasının ardından özel bankalar da yüksek promosyon ödemesi yapmaya başladı. Pek çok bankada promosyon ödemeleri yukarı yönlü güncellendi.Milliyet'in haberine göre; şu anda Halkbank maaşı 10 bin ile 14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL ödeme yapıyor. Bankalar promosyon ödemelerini artırmasa dahi emekliler temmuz sonrası zamlı maaşlarını aldıklarında bankanın belirlediği bir üst promosyon limitini almaya hak kazanabilir.Temmuz ayında emekli maaşlarının yüzde 25 civarında zamlanması bekleniyor. 10-15 bin TL arası emekli maaşı alanlar 8 bin TL promosyon ödemesi aldıysa, yeni zamlı maaşı 15 bin TL’yi aştığında 10 bin TL promosyon ödemesi almak için bankaya başvurabilecek.En yüksek promosyon tutarı ne kadar?Peki şu anda en yüksek promosyon ne kadar oldu? Temmuz sonrası bankalarda ödeme tutarları daha da artar mı? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: Yüksek promosyon için Temmuz sonrası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-gozu-3-temmuzda-ne-oranda-zam-bekleniyor-1085189677.html

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