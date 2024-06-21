Yüksekova’da haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mesele şu: Yanan bu ormanların yenilenmesi adına hangi adımlar atılıyor?'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul artık yabancıya da pahalı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Eylem Tok davası ABD'de başladı. Peki iade süreci nasıl işleyecek?
13:30
37 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni bir Asya-Pasifik önümüzdedir. ABD'nin Hint-Pasifik tezi bitti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:22
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve sevgisi genetik mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Her 4 emekliden biri çalışmak zorunda kalıyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Deprem bölgeinde buruk bayram.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
15:09
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
15:39
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
15:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
17:43
4 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
18:14
3 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
18:24
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:48
4 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
20:16
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Hac’da ölü sayısı bini geçti
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Avrupa, düşüşe geçti
22:34
4 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
22:55
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
23:15
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı’
23:49
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/1085103772.html
Yüksekova’da haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri
Yüksekova’da haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri
Sputnik Türkiye
Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede ekipler zor şartlarda çalışıyor. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T21:57+0300
2024-06-21T21:57+0300
multimedya
hakkari
yüksekova
kar
fotoğraf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085102892_0:40:1369:810_1920x0_80_0_0_b8bf37150f49944e0a340943813c16b9.jpg
hakkari
yüksekova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085102892_119:0:1251:849_1920x0_80_0_0_ddb04fb8ae21b1db8ffce6ac3e4dbca0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, hakkari, yüksekova, kar, fotoğraf
фото, hakkari, yüksekova, kar, fotoğraf

Yüksekova’da haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri

21:57 21.06.2024
Abone ol
Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede ekipler zor şartlarda çalışıyor.
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari&#x27;nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları&#x27;ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi&#x27;ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.

© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, Haziran ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, Haziran ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, Haziran ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала