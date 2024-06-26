https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/uzun-namlulu-silahlarla-ates-acan-supheliler-tutuklandi-eglence-olsun-diye-ates-actik-1085241960.html

Uzun namlulu silahlarla ateş açan şüpheliler tutuklandı: 'Eğlence olsun diye ateş açtık'

Uzun namlulu silahlarla ateş açan şüpheliler tutuklandı: 'Eğlence olsun diye ateş açtık'

Sputnik Türkiye

Bursa'da düğün konvoyunda uzun namlulu tüfek ve silahla ateş edilmesi olayını araştıran polis, 3 şüpheliyi düğün salonuna girmeden yakalandı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T12:08+0300

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2024-06-26T12:08+0300

türkiye

bursa

uzun namlulu silah

eğlence

gözaltı

tutuklama

adli kontrol şartıyla serbest

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Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece şahıslardan 2'si tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence olsun diye ateş açtık" dediği öğrenildi.Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde düğün konvoyunda bir araçtan ateş eden kişiler sosyal medyada tepki toplamıştı. Görüntülerin polise ulaşmasının ardından soruşturma başlatan polis, düğün salonuna gelen otomobilde ve şahısların üstünde yaptıkları aramada 2 tüfek ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi.Emir K. (17), Engin B. (21) ve Abdullah O. (18) isimli 3 şüpheli Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Engin B. ile Emir K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Abdullah O. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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bursa, uzun namlulu silah, eğlence, gözaltı, tutuklama, adli kontrol şartıyla serbest