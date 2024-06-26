https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/uluslararasi-iliskiler-uzmani-sambur-avrupa-guvenliginin-savasin-devamindan-gecmedigini-anlamali-1085256720.html
Uluslararası ilişkiler uzmanı Sambur: Avrupa, güvenliğinin savaşın devamından geçmediğini anlamalı
Uluslararası ilişkiler uzmanı Sambur: Avrupa, güvenliğinin savaşın devamından geçmediğini anlamalı
Sputnik Türkiye
Avrupa toplumları, hükümetlerinin Ukrayna’da savaşına yönelik politikasına karşı tepki gösteriyor. Almanya Başbakanı Scholz kendilerine olan desteğin... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T17:05+0300
2024-06-26T17:05+0300
2024-06-26T17:29+0300
avrupa
ab
ab komisyonu
rusya
rusya-ukrayna ilişkileri
ukrayna
ukrayna krizi
barış
çatışma
silah yardımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084916478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de3411f28c69fcefc2644ee0d18b57a3.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD televizyon kanalına verdiği röportajda, iktidar koalisyonunun Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle popülerliğini kaybettiğini belirtti. Bu durumun da seçim sonuçlarını etkilediğine dikkat çekti.Ukrayna’ya yardım için kaynaklarını harcayan Avrupa son olarak, Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen paranın Ukrayna’ya gönderilecek olan silahların finansmanında kullanması konusunda anlaştı. Bu paranın daha önce Ukrayna’nın alt yapısının yenilenmesi için kullanılacağı açıklanmıştı.‘Avrupa toplumları, hükümetlerinden farklı düşünüyor’Avrupa kaynaklarının Ukrayna’ya silah sağlamak için kullanılması ve Avrupalı hükümetlerin savaşı sürdüren politikalar izlemesini Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:‘Savaş biterse Avrupa güvende olur’Başta Almanya olmak üzere Avrupa hükümetlerinin savaşı sürdürmeye yönelik politikalarının tehlikesine de dikkat çeken Sambur sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-himars-sistemlerini-kullanan-yabanci-uzmanlar-yok-edildi-1085250601.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084916478_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9d5a972a1610b2c6fa4deedbd444d677.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
rusya ukrayna savaşı,rusya ukrayna arasında barış görüşmeleri,rusya ujrayna savaşında son durum,avrupanın savaş yardımları
rusya ukrayna savaşı,rusya ukrayna arasında barış görüşmeleri,rusya ujrayna savaşında son durum,avrupanın savaş yardımları
Uluslararası ilişkiler uzmanı Sambur: Avrupa, güvenliğinin savaşın devamından geçmediğini anlamalı
17:05 26.06.2024 (güncellendi: 17:29 26.06.2024)
Özel
Avrupa toplumları, hükümetlerinin Ukrayna’da savaşına yönelik politikasına karşı tepki gösteriyor. Almanya Başbakanı Scholz kendilerine olan desteğin azaldığını söyledi. Bu açıklamayı değerlendiren Uluslararası ilişkiler uzmanı Sambur Avrupa hükümetlerinin toplumlarının sesini duymaları gerektiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
, ARD televizyon kanalına verdiği röportajda, iktidar koalisyonunun Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya
uygulanan yaptırımlar nedeniyle popülerliğini kaybettiğini belirtti. Bu durumun da seçim sonuçlarını etkilediğine dikkat çekti.
Ukrayna’ya yardım için kaynaklarını harcayan Avrupa son olarak, Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen paranın Ukrayna’ya gönderilecek olan silahların finansmanında kullanması konusunda anlaştı. Bu paranın daha önce Ukrayna’nın alt yapısının yenilenmesi için kullanılacağı açıklanmıştı.
‘Avrupa toplumları, hükümetlerinden farklı düşünüyor’
Avrupa kaynaklarının Ukrayna’ya silah sağlamak için kullanılması ve Avrupalı hükümetlerin savaşı sürdüren politikalar izlemesini Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur
şunları söyledi:
“Rusya Ukrayna savaşı batının, hem askeri hem kültürel, psikolojik, sosyolojik, tarihsel açıdan derin sarsılmalar yaşamasına neden oldu. Rusya Avrupa kültürünün bir parçası. Rusya, Ukrayna ve Avrupa kültürel açıdan bir bütündür. Rus Edebiyatında Dostoyevski, Tolstoy gibi isimleri aynı zamanda batı edebiyatının da bir parçası. Savaş ile birlikte Avrupa Rusya’yı kendi kültürün merkezi olarak değil, ebedi bir tehdit olarak algılayan bir yanılsama ile hareket etmeye başladı. Ukrayna’yı desteklediği sürece kendisini Rusya’ya karşı daha güvende olacağı şeklinde bir düşünce ile hareket ediyor. Ukrayna'nın Avrupa devletleri tarafından silahlandırılması, savaşın devam etmesi için destek verilmesi bu vehmin devam ettiğini hakim olduğunu gösteriyor. Avrupa toplumlarında Rusya tehdit olarak algılanmıyor. Rusya kültürel birliğin parçası olarak görülüyor. Kendi hükümetlerin Ukrayna’yı destekleyen militarist ve güvenlikçi politikalarına karşı bir tepki var.”
‘Savaş biterse Avrupa güvende olur’
Başta Almanya olmak üzere Avrupa hükümetlerinin savaşı sürdürmeye yönelik politikalarının tehlikesine de dikkat çeken Sambur sözlerine şöyle devam etti:
“Alman hükümeti toplumun bu tepkisine rağmen Ukrayna’yı silahlandırmaya yönelik askeri adımda bulmaya devam ediyor. Savaşın devam etmesi için ekonomik yardımlarda bulunulması Avrupa toplumları tarafından tepkiyle karşılanıyor. Avrupa hükümetleri toplumlarının bu tepkisine duyarsız kalıyorlar. Bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Avrupa’nın burada anlaması gereken bir şey var. Avrupa'nın güvenliği savaşın devam etmesinden geçmemektedir. Rusya Ukrayna arasındaki bir barış Avrupa'yı daha güvenli hale getirecektir. Yapılması gereken iki temel şey var. Rusya Avrupa’ya tehdit ve düşmen değil Rusya Avrupa’nın bir parçasıdır. Avrupa’nın güvenliği ancak Rusya üzerinden sağlanabilir. İkincisi Rusya ve Ukrayna savaşının devamı sadece bu ülkeleri tüketmemekte. Aynı zamanda Avrupa’nın ekonomik askeri ve toplumsal kaynaklarını bu savaşın devamı için israf etmesine neden olmaktadır. Bu savaş bittiği takdirde Avrupa daha güvenli bir hale gelecektir. Bunun yolu da Ukrayna’yı silahlandırmak, bir vekalet savaşı yürütmek değil Rusya ile sahici ilişki içine girerek savaşın daha fazla uzamasına engel olmaktır. Dünyayı istikrarsızlaşmasına engel olmaktır. Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa devletleri siyasal, ekonomik ve bir takım silah endüstrisinin çıkarlarına göre hareket etmekten ziyade toplumların barıştan yana olan çağrısına kulak kabartmalılar. O barışı, silah yerine nasıl politika haline getireceklerini araştırmalılar.”