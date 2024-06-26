https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-himars-sistemlerini-kullanan-yabanci-uzmanlar-yok-edildi-1085250601.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da HIMARS sistemlerini kullanan yabancı uzmanlar yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da HIMARS sistemlerini kullanan yabancı uzmanlar yok edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun sivil hedeflere yönelik kullandığı 2 HIMARS füze sistemini ve faaliyetini sağlayan yabancı uzmanları yok ettiği... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T15:06+0300

2024-06-26T15:06+0300

2024-06-26T15:06+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Rusya Hava Kuvvetleri, füze ve topçu birimleriyle işbirliğinde gerçekleştirdiği operasyonda, Ukrayna ordusunun ABD yapımı 3 HIMARS füze sistemini vurarak faaliyetini sağlayan yabancı uzmanları etkisiz hale getirdi. Ayrıca insansız hava araçları montajının yapıldığı ve uçuşa hazır duruma getirildiği bir atölye yok edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, yaklaşık 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı ile AN/TPQ-50 radarı yok etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 400 kadar asker ve bir tank olarak gerçekleşti. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 510 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç mühimmat deposunu kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşman güçlerinin 7 karşı saldırısını engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 450 kadar asker, bir tank ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. İki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu yaklaşık 140 asker ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 60 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracı ile üç mühimmat deposunu imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 76 insansız hava aracı ve 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakani-belousov-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1085227323.html

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