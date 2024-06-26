Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da HIMARS sistemlerini kullanan yabancı uzmanlar yok edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
19:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
20:18
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
20:31
14 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:06
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:17
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:13
5 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:34
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
20:14
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-himars-sistemlerini-kullanan-yabanci-uzmanlar-yok-edildi-1085250601.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da HIMARS sistemlerini kullanan yabancı uzmanlar yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da HIMARS sistemlerini kullanan yabancı uzmanlar yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun sivil hedeflere yönelik kullandığı 2 HIMARS füze sistemini ve faaliyetini sağlayan yabancı uzmanları yok ettiği... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T15:06+0300
2024-06-26T15:06+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076711487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b263a5060fcbb1a9eeef5358df479af.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Rusya Hava Kuvvetleri, füze ve topçu birimleriyle işbirliğinde gerçekleştirdiği operasyonda, Ukrayna ordusunun ABD yapımı 3 HIMARS füze sistemini vurarak faaliyetini sağlayan yabancı uzmanları etkisiz hale getirdi. Ayrıca insansız hava araçları montajının yapıldığı ve uçuşa hazır duruma getirildiği bir atölye yok edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, yaklaşık 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı ile AN/TPQ-50 radarı yok etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 400 kadar asker ve bir tank olarak gerçekleşti. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 510 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç mühimmat deposunu kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşman güçlerinin 7 karşı saldırısını engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 450 kadar asker, bir tank ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. İki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu yaklaşık 140 asker ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 60 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracı ile üç mühimmat deposunu imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 76 insansız hava aracı ve 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakani-belousov-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1085227323.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076711487_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_436699d4fa76a5b1e177916a3c56c427.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da HIMARS sistemlerini kullanan yabancı uzmanlar yok edildi

15:06 26.06.2024
© AFP 2023 / JAM STA ROSAHIMARS çok namlulu roket sistemi
HIMARS çok namlulu roket sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
Abone ol
Rusya Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun sivil hedeflere yönelik kullandığı 2 HIMARS füze sistemini ve faaliyetini sağlayan yabancı uzmanları yok ettiği bildirildi. Ayrıca son bir günde bin 860 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Rusya Hava Kuvvetleri, füze ve topçu birimleriyle işbirliğinde gerçekleştirdiği operasyonda, Ukrayna ordusunun ABD yapımı 3 HIMARS füze sistemini vurarak faaliyetini sağlayan yabancı uzmanları etkisiz hale getirdi. Ayrıca insansız hava araçları montajının yapıldığı ve uçuşa hazır duruma getirildiği bir atölye yok edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, yaklaşık 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı ile AN/TPQ-50 radarı yok etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 400 kadar asker ve bir tank olarak gerçekleşti. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 510 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç mühimmat deposunu kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek düşman güçlerinin 7 karşı saldırısını engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 450 kadar asker, bir tank ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı oldu.
Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. İki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu yaklaşık 140 asker ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 60 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracı ile üç mühimmat deposunu imha etti.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 76 insansız hava aracı ve 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
01:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала