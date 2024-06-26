https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/teoman-recep-tayyip-erdoganin-oyle-bir-karizmatik-gucu-var-ki-1085257427.html
Teoman: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki'
Teoman: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Teoman, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a için “Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T17:14+0300
2024-06-26T17:14+0300
2024-06-26T17:15+0300
yaşam
teoman
recep tayyip erdoğan
televizyon
şarkıcı
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Teoman, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa konuk oldu. Şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi."Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin" şeklinde yanıtladı.
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teoman, recep tayyip erdoğan, televizyon, şarkıcı
teoman, recep tayyip erdoğan, televizyon, şarkıcı
Teoman: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki'
17:14 26.06.2024 (güncellendi: 17:15 26.06.2024)
Şarkıcı Teoman, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a için “Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" ifadelerini kullandı.
Teoman, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa konuk oldu.
Şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi.
"Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin" şeklinde yanıtladı.