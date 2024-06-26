https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/teoman-recep-tayyip-erdoganin-oyle-bir-karizmatik-gucu-var-ki-1085257427.html

Teoman: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki'

Teoman: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Teoman, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a için “Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T17:14+0300

2024-06-26T17:14+0300

2024-06-26T17:15+0300

yaşam

teoman

recep tayyip erdoğan

televizyon

şarkıcı

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Teoman, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa konuk oldu. Şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi."Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin" şeklinde yanıtladı.

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teoman, recep tayyip erdoğan, televizyon, şarkıcı