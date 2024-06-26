https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/sicakliklar-dusuyor-5-ile-sari-kodlu-uyari-yapildi-saganak-geliyor-1085232174.html

Sıcaklıklar düşüyor: 5 ile sarı kodlu uyarı yapıldı, sağanak geliyor

Sıcaklıklar düşüyor: 5 ile sarı kodlu uyarı yapıldı, sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşmesi, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin çok kuvvetli, Ordu, Giresun... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T08:17+0300

2024-06-26T08:17+0300

2024-06-26T08:17+0300

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sıcaklıklar düşüyorMevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşerek mevsim normalleri civarına geleceğini belirten Özdemirci, "Hafta içi yurdun güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla tüm yurtta yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak." dedi.Özdemirci, bazı bölgelerde görülecek yağışlara ilişkin de şu uyarılarda bulundu:Yağışların bugün gün boyu devam edeceğini anlatan Özdemirci, yurdun diğer bölgelerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyledi.Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısıÖzdemirci, bugün için Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini dile getirdi.Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, daha çok dağlık bölgelerde yağış beklendiği bilgisini paylaşan Özdemirci, şöyle devam etti.5 ile sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldıÜç büyük ilin hava tahminiÖzdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta içinde yağış beklentisi olmadığını dile getirerek, sıcaklıkların İstanbul'da 29-30, Ankara'da 31-34, İzmir'de 33-37 arasında değişeceği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kerkukte-asiri-sicaklar-nedeniyle-devlet-kurumlarinda-mesai-saatleri-kisaltildi-1085227514.html

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