https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kerkukte-asiri-sicaklar-nedeniyle-devlet-kurumlarinda-mesai-saatleri-kisaltildi-1085227514.html
Kerkük'te aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarında mesai saatleri kısaltıldı
Kerkük'te aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarında mesai saatleri kısaltıldı
Sputnik Türkiye
Irak'ın Kerkük kentinde hava sıcaklığının 50 derece civarında seyretmesi nedeniyle devlet kurumlarında mesai saatlerinin 07.00 -13.00 arasında uygulanacağı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T02:09+0300
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Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke geneli ve Kerkük'te yaşanan aşırı sıcaklar, devlet kurumlarında önlemlerin alınmasına yol açtığını söyledi.Kerkük'te termometrelerin 50 dereceyi gösterdiğini ifade eden Ani, hükümet ve Kerkük yerel idaresinin yeni bir düzenleme yle mesai saatlerini kısaltma kararı aldığını kaydetti.Çalışma saatlerinin kısaltılmasının ne kadar süreceğinin belli olmadığını belirten Ani, devlet kurumlarında çalışanlar sabah 07.00 ile 13,00 saatleri arasında mesai yapacaklarını açıkladı.Mervan el-Ani, bu kararın, çalışanların aşırı sıcaklardan korunması ve sağlığının güvence altına alınması amacı taşıdığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bagdatta-asiri-sicaklar-mesai-saatleri-degistirildi-1085145585.html
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kerkük, irak, irak, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, ortadoğu, kerkük valiliği
kerkük, irak, irak, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, ortadoğu, kerkük valiliği
Kerkük'te aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarında mesai saatleri kısaltıldı
Irak'ın Kerkük kentinde hava sıcaklığının 50 derece civarında seyretmesi nedeniyle devlet kurumlarında mesai saatlerinin 07.00 -13.00 arasında uygulanacağı bildirildi.
Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke geneli ve Kerkük'te yaşanan aşırı sıcaklar, devlet kurumlarında önlemlerin alınmasına yol açtığını söyledi.
Kerkük'te termometrelerin 50 dereceyi gösterdiğini ifade eden Ani, hükümet ve Kerkük yerel idaresinin yeni bir düzenleme yle mesai saatlerini kısaltma kararı aldığını kaydetti.
Çalışma saatlerinin kısaltılmasının ne kadar süreceğinin belli olmadığını belirten Ani, devlet kurumlarında çalışanlar sabah 07.00 ile 13,00 saatleri arasında mesai yapacaklarını açıkladı.
Mervan el-Ani, bu kararın, çalışanların aşırı sıcaklardan korunması ve sağlığının güvence altına alınması amacı taşıdığını belirtti.