https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/scholz-zelenskyi-protesto-eden-alman-milletvekillerini-elestirdi-1085258060.html
Scholz, Zelensky'i protesto eden Alman milletvekillerini eleştirdi
Scholz, Zelensky'i protesto eden Alman milletvekillerini eleştirdi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zelenskiy’in yakın zamanda Alman Federal Meclis’te yaptığı konuşmasını protesto eden muhafazakar Almanya için Alternatif (AfD)... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T17:16+0300
2024-06-26T17:16+0300
2024-06-26T17:16+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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alman federal meclisi (bundestag)
olaf scholz
ukrayna
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Scholz, mecliste yaptığı konuşmasında iki partinin temsilcileriin koltuklarına işaret ederek, “Oradan ve buradan bu kadar milletvekilinin burada olmaması yanlıştı, kötüydü ve bu koltuğa layık bir davranış değildi” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Almanya ziyareti sırasında 11 Haziran'da Federal Meclis'te (Bundestag) bir konuşma gerçekleştirmişti.Zelenskiy’in konuşması tüm BSW milletvekilleri ve AfD temsilcilerinin çoğunluğu tarafından boykot edilirken, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi, yazılı açıklamasında, Zelenskiy’i, ‘son derece tehlikeli bir gerilimi’ tırmandırmaya teşvik etmekle suçlayarak ‘onurlandırılmaması gerektiğinin’ altını çizdi.AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yaptıkları ortak açıklamada, Zelenskiy'nin görev süresinin 21 Mayıs'ta sona erdiği ve Ukrayna'nın artık 'bir savaş başkanına' değil, ölümlerin durması ve ülkenin bir geleceği olması için müzakere etmeye istekli 'barış başkanına' ihtiyaç duyduğu belirtilerek, “Kamuflajlı bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.BSW'nin açıklamasında ise Zelenskiy'nin son derece tehlikeli şekilde gerilimi tırmandırmaya katkıda bulunduğu aktarılarak, bu nedenle Federal Meclis'te özel bir oturumda onurlandırılmaması gerektiği kaydedildi.Zelenskiy'nin ziyareti sebebiyle Federal Meclis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Polis botları Federal Meclis'in yakınından akan Spree Nehri'nde devriye gezerken, genel kurul salonu polis köpekleriyle de arandı.Meclis konuşmasında, "Uzlaşma zamanı sona erdi. Putin anlaşma yerine cinayeti seçtiğinde bu sona ermişti" diyen Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'da ilerleyişini sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirmiş, "Putin'in bu savaşı şahsen kaybetmesi hepimizin ortak çıkarınadır" ifadesini kullanmıştı.Rusya'nın Ukrayna'yı bölmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bölünmüş Avrupa hiçbir zaman barışçıl olmadı. Bölünmüş Almanya asla mutlu olmadı" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/uluslararasi-iliskiler-uzmani-sambur-avrupa-guvenliginin-savasin-devamindan-gecmedigini-anlamali-1085256720.html
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vladimir zelenskiy, almanya, alman federal meclisi (bundestag), olaf scholz, ukrayna, protesto
vladimir zelenskiy, almanya, alman federal meclisi (bundestag), olaf scholz, ukrayna, protesto
Scholz, Zelensky'i protesto eden Alman milletvekillerini eleştirdi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zelenskiy’in yakın zamanda Alman Federal Meclis’te yaptığı konuşmasını protesto eden muhafazakar Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi milletvekillerini sert bir dille eleştirdi.
Scholz, mecliste yaptığı konuşmasında iki partinin temsilcileriin koltuklarına işaret ederek, “Oradan ve buradan bu kadar milletvekilinin burada olmaması yanlıştı, kötüydü ve bu koltuğa layık bir davranış değildi” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Almanya ziyareti sırasında 11 Haziran'da Federal Meclis'te (Bundestag) bir konuşma gerçekleştirmişti.
Zelenskiy’in konuşması tüm BSW milletvekilleri ve AfD temsilcilerinin çoğunluğu tarafından boykot edilirken, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi, yazılı açıklamasında, Zelenskiy’i, ‘son derece tehlikeli bir gerilimi’ tırmandırmaya teşvik etmekle suçlayarak ‘onurlandırılmaması gerektiğinin’ altını çizdi.
AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yaptıkları ortak açıklamada, Zelenskiy'nin görev süresinin 21 Mayıs'ta sona erdiği ve Ukrayna'nın artık 'bir savaş başkanına' değil, ölümlerin durması ve ülkenin bir geleceği olması için müzakere etmeye istekli 'barış başkanına' ihtiyaç duyduğu belirtilerek, “Kamuflajlı bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.
BSW'nin açıklamasında ise Zelenskiy'nin son derece tehlikeli şekilde gerilimi tırmandırmaya katkıda bulunduğu aktarılarak, bu nedenle Federal Meclis'te özel bir oturumda onurlandırılmaması gerektiği kaydedildi.
Zelenskiy'nin ziyareti sebebiyle Federal Meclis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Polis botları Federal Meclis'in yakınından akan Spree Nehri'nde devriye gezerken, genel kurul salonu polis köpekleriyle de arandı.
Meclis konuşmasında, "Uzlaşma zamanı sona erdi. Putin anlaşma yerine cinayeti seçtiğinde bu sona ermişti" diyen Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'da ilerleyişini sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirmiş, "Putin'in bu savaşı şahsen kaybetmesi hepimizin ortak çıkarınadır" ifadesini kullanmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'yı bölmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bölünmüş Avrupa hiçbir zaman barışçıl olmadı. Bölünmüş Almanya asla mutlu olmadı" şeklinde konuştu.