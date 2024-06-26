https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/sakarya-sahillerinde-denize-girmek-3-gun-sureyle-yasaklandi-1085252926.html
Sakarya sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T16:01+0300
2024-06-26T16:01+0300
2024-06-26T16:01+0300
türkiye
sakarya
deniz
yasak
kocaali
karasu
kaynarca
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Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için yasak getirildi.Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/boluda-3-ay-sureyle-ormanlara-girisler-yasaklandi-1085251679.html
türkiye
sakarya
kocaali
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sakarya, deniz, yasak, kocaali, karasu, kaynarca
sakarya, deniz, yasak, kocaali, karasu, kaynarca
Sakarya sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için yasak getirildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.