https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/sakarya-sahillerinde-denize-girmek-3-gun-sureyle-yasaklandi-1085252926.html

Sakarya sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Sakarya sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T16:01+0300

2024-06-26T16:01+0300

2024-06-26T16:01+0300

türkiye

sakarya

deniz

yasak

kocaali

karasu

kaynarca

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Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için yasak getirildi.Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/boluda-3-ay-sureyle-ormanlara-girisler-yasaklandi-1085251679.html

türkiye

sakarya

kocaali

karasu

kaynarca

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sakarya, deniz, yasak, kocaali, karasu, kaynarca