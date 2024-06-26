https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/boluda-3-ay-sureyle-ormanlara-girisler-yasaklandi-1085251679.html
Bolu'da 3 ay süreyle ormanlara girişler yasaklandı
Bolu'da 3 ay süreyle ormanlara girişler yasaklandı
Sputnik Türkiye
Bolu'da orman yangınlarına karşı 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T15:30+0300
2024-06-26T15:30+0300
2024-06-26T15:30+0300
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.Vali Kılıç, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada orman yangınlarının son yıllarda Bolu'da da artış seyrine girdiğini, geçen yıl 400 dekar civarında orman varlığının yandığını, bu yıl yangın çıkmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.Alınan kararla 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişlerin yasaklandığını belirten Kılıç, "Vatandaşın yaz döneminde piknik anlamında ihtiyacını giderme noktasında da orman alanlarında belirlediğimiz yerlerimiz var. Buralarda ihtiyaçlarını giderebilecekler" dedi.Kılıç, Gölcük, Abant ve Yedigöller gibi turistlik mekanlarda ise söz konusu tarihlerde sadece piknik tüpüyle piknik yapılabileceğini, yer ateşi başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek eylemlerin yasaklandığını aktararak, "Özellikle havaların sıcak olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımızın bizlere gerekli desteği vereceklerinden hiç şüphemiz yok" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/akom-uyardi-orman-yangini-riski-yuksek--1085236170.html
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bolu, orman, orman yangını, giriş
bolu, orman, orman yangını, giriş
Bolu'da 3 ay süreyle ormanlara girişler yasaklandı
Bolu'da orman yangınlarına karşı 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.
Vali Kılıç, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada orman yangınlarının son yıllarda Bolu'da da artış seyrine girdiğini, geçen yıl 400 dekar civarında orman varlığının yandığını, bu yıl yangın çıkmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Alınan kararla 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişlerin yasaklandığını belirten Kılıç, "Vatandaşın yaz döneminde piknik anlamında ihtiyacını giderme noktasında da orman alanlarında belirlediğimiz yerlerimiz var. Buralarda ihtiyaçlarını giderebilecekler" dedi.
Kılıç, Gölcük, Abant ve Yedigöller gibi turistlik mekanlarda ise söz konusu tarihlerde sadece piknik tüpüyle piknik yapılabileceğini, yer ateşi başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek eylemlerin yasaklandığını aktararak, "Özellikle havaların sıcak olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımızın bizlere gerekli desteği vereceklerinden hiç şüphemiz yok" diye konuştu.