https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/boluda-3-ay-sureyle-ormanlara-girisler-yasaklandi-1085251679.html

Bolu'da 3 ay süreyle ormanlara girişler yasaklandı

Bolu'da 3 ay süreyle ormanlara girişler yasaklandı

Sputnik Türkiye

Bolu'da orman yangınlarına karşı 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T15:30+0300

2024-06-26T15:30+0300

2024-06-26T15:30+0300

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.Vali Kılıç, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada orman yangınlarının son yıllarda Bolu'da da artış seyrine girdiğini, geçen yıl 400 dekar civarında orman varlığının yandığını, bu yıl yangın çıkmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.Alınan kararla 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişlerin yasaklandığını belirten Kılıç, "Vatandaşın yaz döneminde piknik anlamında ihtiyacını giderme noktasında da orman alanlarında belirlediğimiz yerlerimiz var. Buralarda ihtiyaçlarını giderebilecekler" dedi.Kılıç, Gölcük, Abant ve Yedigöller gibi turistlik mekanlarda ise söz konusu tarihlerde sadece piknik tüpüyle piknik yapılabileceğini, yer ateşi başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek eylemlerin yasaklandığını aktararak, "Özellikle havaların sıcak olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımızın bizlere gerekli desteği vereceklerinden hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/akom-uyardi-orman-yangini-riski-yuksek--1085236170.html

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