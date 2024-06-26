https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/saadet-partisinden-kongre-aciklamasi-1085265673.html
Saadet Partisi'nden 'kongre' açıklaması
Saadet Partisi'nden 'kongre' açıklaması
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi'nden "30 Haziran 2024'te gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür"... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T20:46+0300
2024-06-26T20:46+0300
2024-06-26T20:46+0300
politika
saadet partisi
saadet partisi 7. olağan büyük kongre'si
kongre
kongre binası
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Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin, olağan kongre tarihinde yapılacağı bildirildi.Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" ifadesi yer aldı.Açıklamada, partinin olağan kongre tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/karamollaoglu-duyurdu-saadet-partisinde-genel-baskan-adayi-belli-oldu--1085174923.html
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saadet partisi, saadet partisi 7. olağan büyük kongre'si, kongre, kongre binası
saadet partisi, saadet partisi 7. olağan büyük kongre'si, kongre, kongre binası
Saadet Partisi'nden 'kongre' açıklaması
Saadet Partisi'nden "30 Haziran 2024'te gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" açıklaması yapıldı.
Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin, olağan kongre tarihinde yapılacağı bildirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, partinin olağan kongre tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi.