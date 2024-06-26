https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/saadet-partisinden-kongre-aciklamasi-1085265673.html

Saadet Partisi'nden 'kongre' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'kongre' açıklaması

Sputnik Türkiye

Saadet Partisi'nden "30 Haziran 2024'te gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür"... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T20:46+0300

2024-06-26T20:46+0300

2024-06-26T20:46+0300

politika

saadet partisi

saadet partisi 7. olağan büyük kongre'si

kongre

kongre binası

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Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin, olağan kongre tarihinde yapılacağı bildirildi.Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" ifadesi yer aldı.Açıklamada, partinin olağan kongre tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi.

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saadet partisi, saadet partisi 7. olağan büyük kongre'si, kongre, kongre binası