https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/karamollaoglu-duyurdu-saadet-partisinde-genel-baskan-adayi-belli-oldu--1085174923.html

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin Olağan Kongre'sinde desteklediği adayı açıkladı

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin Olağan Kongre'sinde desteklediği adayı açıkladı

Sputnik Türkiye

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de desteklediği adayın Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T17:06+0300

2024-06-24T17:06+0300

2024-06-24T17:22+0300

politika

saadet partisi

temel karamollaoğlu

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Bugün yapılan Saadet Partisi Olağan Genel Kurul'da İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Ankara Milletvekili ve Genel Sekreter Mesut Doğan ve Genel Başkan Yardımcıları Ömer Abdullah Ayhan ile Fatih Aydın‘ın isimleri öne çıkıyordu. Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıklaması ardından, parti liderinin kongrede genel başkan adaylarını önermesi bekleniyordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçiminin Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.

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