https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/karamollaoglu-duyurdu-saadet-partisinde-genel-baskan-adayi-belli-oldu--1085174923.html
Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin Olağan Kongre'sinde desteklediği adayı açıkladı
Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin Olağan Kongre'sinde desteklediği adayı açıkladı
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de desteklediği adayın Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T17:06+0300
2024-06-24T17:06+0300
2024-06-24T17:22+0300
politika
saadet partisi
temel karamollaoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11e88c585bde9a57db3d495ad974a544.jpg
Bugün yapılan Saadet Partisi Olağan Genel Kurul'da İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Ankara Milletvekili ve Genel Sekreter Mesut Doğan ve Genel Başkan Yardımcıları Ömer Abdullah Ayhan ile Fatih Aydın‘ın isimleri öne çıkıyordu. Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıklaması ardından, parti liderinin kongrede genel başkan adaylarını önermesi bekleniyordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçiminin Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-simsek-ile-ekonomi-gorusmesi-ardindan-chpli-karatepe-ara-zam-talebimize-bir-yanit-alamadik-1085169971.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3c3bffc52f85ba4d737c79882cf44c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saadet partisi, temel karamollaoğlu
saadet partisi, temel karamollaoğlu
Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin Olağan Kongre'sinde desteklediği adayı açıkladı
17:06 24.06.2024 (güncellendi: 17:22 24.06.2024)
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de desteklediği adayın Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.
Bugün yapılan Saadet Partisi Olağan Genel Kurul'da İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Ankara Milletvekili ve Genel Sekreter Mesut Doğan ve Genel Başkan Yardımcıları Ömer Abdullah Ayhan ile Fatih Aydın‘ın isimleri öne çıkıyordu.
Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıklaması ardından, parti liderinin kongrede genel başkan adaylarını önermesi bekleniyordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçiminin Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.