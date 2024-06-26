https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusyadan-fransaya-yeni-kaledonyadaki-aktivistlerin-haklarini-guvence-altina-alma-cagrisi-1085264452.html
Rusya’dan Fransa'ya 'Yeni Kaledonya'daki aktivistlerin haklarını güvence altına alma' çağrısı
Rusya’dan Fransa'ya 'Yeni Kaledonya'daki aktivistlerin haklarını güvence altına alma' çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Fransa'ya Yeni Kaledonya'daki aktivistlerin haklarını güvence altına alma çağrısı yaptığını belirtti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T19:59+0300
2024-06-26T19:59+0300
2024-06-26T19:58+0300
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Ruaya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Fransa’ya Yeni Kaledonya'daki aktivistlerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alması çağrısında bulunduğunu ifade etti.Zaharova, “Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen protesto eylemlerinin aşırı güç kullanılarak bastırılmasının ardından, hem protestocular hem de kolluk kuvvetleri arasında can kayıpları olunca, Paris baskıcı önlemlerin yeni bir aşamasına geçti. Geçen haftanın sonunda, Yeni Kaledonya Ulusal Kurtuluş Hareketinin 11 önde gelen aktivisti gözaltına alındı; bunların arasında sözde saha koordinasyon hücresinin lideri Christian Ten de vardı” ifadelerine yer verdi.Tutuklanan aktivistlerin çoğunun yerel halkın protestolarına rağmen evlerinden 17 bin kilometre uzaktaki metropollere nakledildiğini belirten Zaharova, Paris'in tutuklu Kanaklara karşı, organize bir grubun parçası olarak eylemleri planlamak ve kışkırtmak, kolluk kuvvetleri görevlilerini öldürmeye teşebbüs etmek gibi bir dizi suçlamada bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta protesto eylemlerine başlamıştı.Fransız hükümeti Yeni Kaledonya halkı Kanakların meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongrede kabul edilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/fransiz-kolonisi-yeni-kaledonyada-bagimsizlik-yanlisi-lider-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-1085125593.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, yeni kaledonya, fransa, paris, aktivist, protesto gösterisi, reform, sömürgecilik, emmanuel macron
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, yeni kaledonya, fransa, paris, aktivist, protesto gösterisi, reform, sömürgecilik, emmanuel macron
Rusya’dan Fransa'ya 'Yeni Kaledonya'daki aktivistlerin haklarını güvence altına alma' çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Fransa'ya Yeni Kaledonya'daki aktivistlerin haklarını güvence altına alma çağrısı yaptığını belirtti.
Ruaya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Fransa’ya Yeni Kaledonya'daki aktivistlerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Zaharova, “Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen protesto eylemlerinin aşırı güç kullanılarak bastırılmasının ardından, hem protestocular hem de kolluk kuvvetleri arasında can kayıpları olunca, Paris baskıcı önlemlerin yeni bir aşamasına geçti. Geçen haftanın sonunda, Yeni Kaledonya Ulusal Kurtuluş Hareketinin 11 önde gelen aktivisti gözaltına alındı; bunların arasında sözde saha koordinasyon hücresinin lideri Christian Ten de vardı” ifadelerine yer verdi.
Tutuklanan aktivistlerin çoğunun yerel halkın protestolarına rağmen evlerinden 17 bin kilometre uzaktaki metropollere nakledildiğini belirten Zaharova, Paris'in tutuklu Kanaklara karşı, organize bir grubun parçası olarak eylemleri planlamak ve kışkırtmak, kolluk kuvvetleri görevlilerini öldürmeye teşebbüs etmek gibi bir dizi suçlamada bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
“Yeni Kaledonya'daki mevcut sosyo-politik krizin sömürgecilikten kurtulma sürecinin tamamlanmamış olmasının bir sonucu olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu gerilim dalgasının sorumluluğunu, kendi kaderini tayin etme meşru hakkını savunan yerli halka yükleyerek Fransa, aşırı güç kullanarak sömürge imparatorluğunun en kötü geleneklerine göre davranıyor. Fransız yetkililere, Yeni Kaledonya'daki siyasi aktivistlerin yanı sıra, metropolün ihmali ve Fransız adaletinin sömürge geçmişi izlerini taşıyan eylemlerinden muzdarip bu takımadaların tüm sakinlerinin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alma çağrısında bulunuyoruz.”
Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta protesto eylemlerine başlamıştı.
Fransız hükümeti Yeni Kaledonya halkı Kanakların meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.
Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.
Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongrede kabul edilmesi gerekiyor.