https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/fransiz-kolonisi-yeni-kaledonyada-bagimsizlik-yanlisi-lider-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-1085125593.html
Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık talep eden siyasetçi için tutuklama kararı çıkarıldı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T19:34+0300
2024-06-22T19:34+0300
2024-06-22T20:21+0300
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Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein hakkında geçici tutuklama kararı çıktı. Yeni Kaledonya'da yaşayan Tein, 13 Mayıs'tan bu yana Ada’da yaşanan olayları düzenlemekle suçlanıyor.Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da 19 Haziran'da Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Noumea Savcılığı, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını bildirmişti.Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.Olağanüstü hal ilan edilmişti Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/macron-yeni-kaledonya-halkinin-istemedigi-anayasal-reformu-askiya-aldi-1084767157.html
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fransa, emmanuel macron, macron yasası, yeni kaledonya, koloni, bağımsızlık, bağımsızlık referandumu
fransa, emmanuel macron, macron yasası, yeni kaledonya, koloni, bağımsızlık, bağımsızlık referandumu
Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
19:34 22.06.2024 (güncellendi: 20:21 22.06.2024)
Fransa'nın kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık talep eden siyasetçi için tutuklama kararı çıkarıldı.
Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein hakkında geçici tutuklama kararı çıktı.
Yeni Kaledonya'da yaşayan Tein, 13 Mayıs'tan bu yana Ada’da yaşanan olayları düzenlemekle suçlanıyor.
Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da 19 Haziran'da Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Noumea Savcılığı, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını bildirmişti.
Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.
Olağanüstü hal ilan edilmişti
Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.
Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.